Sel­ber Wöl­fe vs. Eis­bä­ren Regens­burg 6:0 (2:0; 2:0; 2:0)

Die Sel­ber Wöl­fe waren defi­ni­tiv bereit für die­ses Der­by. Von Beginn an kauf­ten sie mit einer geschlos­se­nen Mann­schafts­lei­stung den Eis­bä­ren Regens­burg den Schneid ab, fuh­ren ihre Checks zu Ende und spiel­ten ein aggres­si­ves Fore­checking. Und die­ser Ein­satz wur­de belohnt: Regens­burg fand kaum statt und die Wöl­fe mach­ten in jedem Drit­tel zwei Tore. Und auch Selbs Goa­lie Wei­de­kamp belohn­te sich für eine erneut tadel­lo­se Lei­stung mit einem Shu­tout. Die Fans fei­er­ten nicht nur den Sieg, son­dern auch 70 Jah­re Eis­hockey in Selb mit einer Cho­reo­gra­fie vor dem Spiel.

Wöl­fe inve­stie­ren und wer­den belohnt

Die Sel­ber Wöl­fe kamen wie die Feu­er­wehr aus der Kabi­ne. Die Gäste aus Regens­burg trau­ten kaum ihren Augen und waren schein­bar nicht dar­auf gefasst, dass das Wolfs­ru­del jeden Check zu Ende fuhr, die Eis­bä­ren extrem unter Druck setz­te sowie deren Spiel­auf­bau zumeist im Keim erstick­te. Etwas mul­mig wur­de den Zuschau­ern in der prop­pen­vol­len NETZSCH-Are­na, als die Gäste in dop­pel­ter Über­zahl agie­ren durften.

Doch statt Chan­cen für die Ober­pfäl­zer, gab es die­se auf Sei­ten der Wöl­fe: Zuerst schei­ter­ten noch Trska (3/5) und Miglio (4/5) an Ber­ger im Regens­bur­ger Tor. Doch als Selb zumin­dest wie­der zu viert war, häm­mer­te McN­eill die Schei­be durch die Hosen­trä­ger der Gäste-Goa­lies zum viel­um­ju­bel­ten 1:0 in die Maschen. Nach wei­te­ren Chan­cen durch zwei­mal Red­dick und Miglio, sowie einer kur­zen Drang­pha­se der Regens­bur­ger war es Deeg, der – aus Regens­bur­ger Sicht – einen unglück­li­chen Abpral­ler mit einem sat­ten Schuss zum ver­dien­ten 2:0 für sei­ne Far­ben verwertete.

Wöl­fe spie­len Eis­bä­ren an die Wand

Die Haus­her­ren mach­ten im zwei­ten Spiel­ab­schnitt da wei­ter, wo sie im ersten Drit­tel auf­ge­hört hatten.

Regens­burg fand über wei­te Strecken des Spiels nicht statt. Die weni­gen Schüs­se, die aufs Sel­ber Tor kamen, waren siche­re Beu­te von Wei­de­kamp. Nach einer hoch­ka­rä­ti­gen Mög­lich­keit von Gel­ke war es McN­eill, der in der 25. Minu­te den Spiel­stand auf 3:0 schraub­te. Aus spit­zem Win­kel über­rasch­te er Ber­ger und der Puck zap­pel­te im Netz. Die Wöl­fe mach­ten wei­ter Druck ohne Ende. Die Eis­bä­ren konn­ten sich bei ihrem Goa­lie bedan­ken, dass die Wöl­fe-Füh­rung bis hier­hin nicht höher aus­ge­fal­len war. So schei­ter­ten unter ande­rem Schwam­ber­ger und Nau­mann am Regens­bur­ger Schluss­mann. Bei Ferns Schuss nach Bul­ly­ge­winn von Ham­mer­bau­er war ihm jedoch die Sicht ver­sperrt und so hieß es 4:0 für die Wöl­fe. Kurz vor Drit­telen­de hät­te Heger ver­kür­zen kön­nen, brach­te die Schei­be aber nicht im lee­ren Tor unter.

Shu­tout für Weidekamp

Wer in den letz­ten 20 Minu­ten mit einem Sturm­lauf der Regens­bur­ger gerech­net hat­te, wur­de Lügen gestraft.

Zwar durf­ten die Gäste in Über­zahl begin­nen, doch spä­te­stens als die Wöl­fe wie­der kom­plett waren, nah­men sie wie­der das Heft in die Hand. Allein Van­tuch prüf­te drei­mal den Gäste­tor­hü­ter mit Gewalt­schüs­sen, aber auch Gel­ke und Red­dick schei­ter­ten am guten Eis­bä­ren-Schluss­mann. Mehr Glück im Abschluss hat­ten McN­eill, der bei sei­nem 5:0 die Schei­be in den Gie­bel knall­te, sowie Ham­mer­bau­er, der eine Traum­kom­bi­na­ti­on zum End­stand von 6:0 vollendete.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik