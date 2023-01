Am “ Drei-Königs-Tag “ ver­an­stal­te­te die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt in ihrem Spiel­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen “ die dies­jäh­ri­gen Kreis ‑Jugend­ein­zel­mei­ster­schaf­ten für die Schach­krei­se Coburg / Neu­stadt und Lich­ten­fels / Kro­nach. Es nah­men ins­ge­samt 24 Jugend­li­che teil. Sie spiel­ten in zwei Tur­nie­ren ( U10 – U12 und U 14 – U 20 ) jeweils 7 Run­den nach Schwei­zer System. Die Tur­nier­lei­tung lag in den bewähr­ten Hän­den von Jens Güt­her ( Schieds­rich­ter ) und Johan­nes Türk ( Kreis-Jugend­lei­ter ). Die mei­sten Teil­neh­mer kamen vom SSV Burg­kunst­adt und dem SV Seu­bels­dorf, die auch alle Titel gewannen.

In der U 10 sieg­te Juli­an Schmuck ( Seu­bels­dorf ) mit 5 :2 Punk­ten vor Ame­lie Gebert ( Burg­kunst­adt ) mit 4 :3 Punk­ten und Jona­than Hewe­ra ( Seu­bels­dorf ) mit 3 :4 Punk­ten. In der U 12 sieg­te der Burg­kunst­adter Vlad Bot­scha­row mit 6 :1 Punk­ten vor Johan­nes Schmidt ( Burg­kunst­adt ) und Ist­wan Szik­la­va­ry ( Ein­berg ) mit jeweils 5 :2 Punk­ten. Die U 14 Mei­ster­schaft errang Micha­el Qui­de­nus ( Burg­kunst­adt ) mit 4,5 :2,5 Punk­ten von Leon Brocke ( Seu­bels­dorf ) mit 4 :3 Punk­ten und Mag­da­le­na Völ­ker ( Burg­kunst­adt ) mit 3:4 Punkten.

Den U 16 Titel hol­te sich Seba­sti­an Qui­de­nus mit 6 :1 Punk­ten. Er wur­de damit auch Gesamt­sie­ger des Tur­niers. Bemer­kens­wer­ter­wei­se rühr­te sei­ne ein­zi­ge Ver­lust­par­tie daher, dass sein Han­dy wäh­rend der Par­tie klin­gel­te. Han­dys müs­sen aber aus­ge­schal­tet sein! Den 2. Platz beleg­te Jonas Wag­ner, eben­falls mit 6 :1 Punk­ten aber der schlech­te­ren Wer­tung vor Robert Kral mit 3,5 :3,5 Punk­ten ( alle 3 vom SSV Burg­kunst­adt ). Der U 20 Titel ging an den Seu­bels­dor­fer Maxi­mil­li­an Kühn­ber­ger mit 4 :3 Punk­ten und der bes­se­ren Wer­tung vor dem punkt­glei­chen Burg­kunst­adter Lau­rin Par­they­mül­ler und Ana­sta­sia Bond­a­ren­ko aus Coburg mit 3:4 Punk­ten. Alle Sie­ger beka­men Poka­le über­reicht, die Platz­ier­ten eine Urkunde.