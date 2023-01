Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Dieb macht sich womög­lich selbst Geburtstagsgeschenk

Am 08.01.2023, gegen 01:00 Uhr, begab sich ein Mann auf ein Tank­stel­len­ge­län­de in Erlan­gen Büchen­bach und ent­nahm dort aus der Waren­aus­la­ge einen Blu­men­strauß für knapp 10 Euro, ohne die­sen am Nacht­schal­ter der Tank­stel­le zu bezah­len. Der Mann konn­te schluss­end­lich auf­grund der Täter­be­schrei­bung und den Umstand, dass er den Blu­men­strauß noch mit sich führ­te in einem ande­ren Stra­ßen­zug in Büchen­bach von der Poli­zei­strei­fe ange­trof­fen wer­den. Die Beam­ten staun­ten bei der Iden­ti­täts­fest­stel­lung nicht schlecht, da der Täter am Tag des Betref­fens Geburts­tag hat­te. Der Täter war zudem erheb­lich alko­ho­li­siert. Ob sich der Mann selbst beschen­ken woll­te, ist bis­lang nicht bekannt.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Mehr­fach illegal

Hem­ho­fen – Das hat­ten die Beam­ten bei einer Kon­trol­le in einer Arbei­te­run­kunft in Hem­ho­fen so nicht erwartet.

Bei zahl­rei­chen Per­so­nen unter­schied­lich­ster Natio­na­li­tät wur­den Ver­stö­ße nach dem Auf­ent­halts­ge­setz fest­ge­stellt. Zwei Geor­gi­er hat­ten eine Aus­schrei­bung, nach­dem sie Mit­te Dezem­ber zurück­ge­scho­ben wur­den und nun wie­der ille­gal ein­ge­reist sind. Bei 2 wur­den Ver­stö­ße gegen das Kurz­auf­ent­halts­recht fest­ge­stellt. Ein wei­te­rer dort woh­nen­der Turk­me­ne hat­te eine Wohn­sitz­ver­pflich­tung in Ham­burg. Ist jedoch nach Akten­la­ge in Nürn­berg gemel­det, wohnt aber auch in der Unterkunft.

Nicht genug war ein rumä­ni­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger zur Fest­nah­me aus­ge­schrie­ben. Da er die gefor­der­te Stra­fe nicht bezah­len konn­te, wur­de er in die Justiz­voll­zugs­an­stalt Nürn­berg überstellt.

In allen Fäl­len wur­den Straf­an­zei­gen gefer­tigt. Wei­te­re Maß­nah­men zur Auf­ent­halts­be­en­di­gung erfol­gen durch die Aus­län­der­be­hör­de des Landratsamtes.