Schon kurz nach Beginn des neu­en Jah­res waren die enga­gier­ten Aktivist*innen von Forch­heim for Future e.V. wie­der aktiv am Müll­sam­meln. Mit gel­ben Warn­we­sten aus­ge­stat­tet star­te­ten sie auf dem Pend­ler­park­platz an der Stau­stu­fe neben dem Tier­heim und der Auto­bahn­auf­fahrt Forch­heim Nord. Ins­ge­samt 14 Men­schen sam­mel­ten den in der Umge­bung her­um­lie­gen­den Müll und füll­ten ihn in vie­le Säcke. Es war schon erstaun­lich, was sich da so alles ange­sam­melt hat­te: neben „nor­ma­lem Abfall“ fan­den sich lee­re Kani­ster und Farb­ei­mer, Hand­schu­he und Rad­kap­pen, To-Go-Becher, lee­re Fla­schen und vie­les mehr und füll­te meh­re­re gro­ße Säcke, die vom Stadt­bau­hof abge­holt wur­den. Auf­fäl­lig waren auch wie­der die vie­len Ziga­ret­ten­kip­pen. Fast scheint es so, als wenn Pend­ler ihren Autoa­scher auf dem Park­platz aus­lee­ren. Dass sie damit mas­siv der Umwelt scha­den, ist vie­len von Ihnen viel­leicht gar nicht bewusst. Aber eine Ziga­ret­ten­kip­pe kann mit den in ihr ent­hal­te­nen Gift­stof­fen bis zu 40 Liter Grund­was­ser ver­gif­ten und scha­det auch klei­nen Tie­ren und den Boden­mi­kro­ben. Daher die Bit­te der Akti­vi­sten an alle Rau­cher: Ent­sorgt Eure Kip­pen bit­te zu Hau­se im Restmüll.