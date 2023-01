Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag gegen 9.45 Uhr kam es an der Ecke Franz-Lud­wig-Stra­ße/ Wil­ly-Les­sing-Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem schwar­zen Mer­ce­des und einem schwar­zen Smart. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Hin­wei­se u.a. zum Unfall­her­gang nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.: 0951/ 9129–210 entgegen.

Rake­te angezündet

BAM­BERG. Am Sams­tag­früh zün­de­te ein 18jähriger Mann den Rest sei­nes Sil­ve­ster­feu­er­werks in der Pro­me­na­de­stra­ße. Nach­dem er hier­für kei­ne behörd­li­che Geneh­mi­gung vor­wei­sen konn­te, erwar­tet ihn nun eine Anzeige.

E‑Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Frei­tag­nacht wur­de in der Kärn­ten­stra­ße der Fah­rer eines E‑Scooters einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Poli­zei­be­am­ten dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­stel­len. Ein anschlie­ßen­der Test ver­lief posi­tiv auf Amphet­amin. Der jun­ge Mann muss­te sei­nen E‑Scooter abstel­len, zudem erwar­tet ihn u.a. eine Geldstrafe.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Alko­ho­li­siert mit Pkw gefahren

POM­MERS­FEL­DEN. Im Rah­men eines ander­wei­ti­gen Ein­sat­zes stell­ten die Poli­zei­be­am­ten bei einer 49-jäh­ri­gen Fiat-Fah­re­rin Geruch nach alko­ho­li­schen Geträn­ken fest. Da sie mit einem Pkw gefah­ren war, wur­de vor Ort ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab einen Wert von 1,04 Pro­mil­le. Es wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net, die in einem Kran­ken­haus durch­ge­führt wur­de. Die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Die 49-jäh­ri­ge muss nun mit einem Buß­geld und einem Fahr­ver­bot von einem Monat rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Neun­kir­chen am Brand. Am Frei­tag­abend kam ein 51-jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Rosen­bach und Mar­loff­stein mit sei­nem Auto von der Fahr­bahn ab und rutsch­te in den Stra­ßen­gra­ben. Der Fah­rer erlitt bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen. Bei der Unfall­auf­nah­me nah­men die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch wahr. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen stol­zen Wert von 2,3 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein des Fah­rers wur­de sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Das Auto muss­te abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf über 5000 Euro.

Dieb­stäh­le

Forch­heim / Ker­s­bach. Am Frei­tag­abend gegen 18:00 Uhr bemerk­te eine Anwoh­ne­rin in der Bahn­hof­stra­ße zwei jun­ge Mäd­chen, die mit einem Ein­kaufs­wa­gen die Stra­ße ent­lan­glie­fen. In dem gestoh­le­nen Ein­kaufs­wa­gen befan­den sich zudem eine Warn­ba­ke und ein Leit­pfo­sten. Auch die­se dürf­ten von den bei­den unbe­kann­ten Jugend­li­chen zuvor ent­wen­det wor­den sein. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei waren die Jugend­li­chen nicht mehr vor Ort. Der Ent­wen­dungs­scha­den dürf­te bei min­de­stens 500 Euro lie­gen. Wer Hin­wei­se auf die bei­den Mäd­chen geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/70900 in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Bereits am ver­gan­ge­nen Diens­tag zwi­schen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr wur­de vor einem Anwe­sen in der Schön­born­stra­ße der Vor­der­rei­fen eines abge­stell­ten Pedel­ecs von einem unbe­kann­ten Täter zer­sto­chen. Zudem wur­den das Vor­der- und Rück­licht ent­wen­det. Der Sach­scha­den beträgt etwa 50 Euro. Die bei­den Lich­ter hat­ten einen Wert von eben­falls von 50 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/70900 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mit Joint durch die Stadt gelaufen

LICH­TEN­FELS. Ein 36jähriger Mann fiel am Frei­tag­nach­mit­tag einer Poli­zei­strei­fe in der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt auf. Der Mann rauch­te hier­bei in der Öffent­lich­keit einen Joint. Erst als er die Poli­zei­strei­fe erblick­te, warf er den Joint weg. Der Mann muss sich nun auf­grund des ver­bo­te­nen Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln vor Gericht verantworten.

Kopf­platz­wun­de nach Schlag mit dem Glas

ALTEN­KUNST­ADT. Zu einer Schlä­ge­rei kam es in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag in einem Club in Alten­kunst­adt. Im Rah­men die­ser Schlä­ge­rei schlug ein 27jähriger einen 24jährigen Mann ein Glas auf den Kopf, wodurch die­ser eine Kopf­platz­wun­de erlitt. Den Grund für die­se Schlä­ge­rei muss noch ermit­telt werden.