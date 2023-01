Sport­ver­ei­ne kön­nen ihre Vor­schlä­ge bis 20. Janu­ar 2023 melden

Der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge sucht wie­der sei­ne erfolg­reich­sten Sport­le­rin­nen und Sport­ler, um die­se bei der all­jähr­li­chen Sport­ler­eh­rung für ihre Lei­stun­gen im Jahr 2022 aus­zu­zeich­nen. Geehrt wer­den Sport­le­rin­nen, Sport­ler und Mann­schaf­ten, die auf über­re­gio­na­ler Ebe­ne her­aus­ra­gen­de Erfol­ge (min­de­stens Platz 3 bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft) erzielt haben.

Alle Sport­ver­ei­ne wer­den daher gebe­ten, Vor­schlä­ge für die Sport­ler­eh­rung bis spä­te­stens 20. Janu­ar 2023 ein­zu­rei­chen bei:

Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fichtelgebirge

Sport- und Kulturförderung

Jean-Paul-Stra­ße 9

95632 Wunsiedel

Die Antrags­un­ter­la­gen und Ehrungs­richt­li­ni­en fin­den Sie auf der Home­page des Land­krei­ses Wun­sie­del unter: www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​s​p​o​r​t​l​e​r​e​h​r​ung . Die Unter­la­gen kön­nen auch bei Ron­ja Wun­der­lich (Tel.: 09232 80–464, E‑Mail: ronja.​wunderlich@​landkreis-​wunsiedel.​de) ange­for­dert wer­den. Bit­te fügen Sie den Anträ­gen auch ein ent­spre­chen­des Foto des Sport­lers oder der Sport­le­rin – am besten im Wett­kampf­ge­sche­hen – bei. Die Datei­en bit­te in digi­ta­ler Form per E‑Mail eben­falls an Ron­ja Wun­der­lich senden.