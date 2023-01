Die magi­sche Nuss Kra­ka­tuk – Eine fan­ta­sti­sche Rei­se durch E.T.A. Hoff­manns Weihnachtsmärchen

Noch bis Sonn­tag, 29. Janu­ar 2023 | Histo­ri­sches Muse­um Bam­berg (Alte Hof­hal­tung, Dom­platz 7, 96049 Bam­berg)

Zum Abschluss des E.T.A. Hoff­mann Jah­res laden die Muse­en der Stadt Bam­berg noch bis Sonn­tag, 29. Janu­ar 2023 zu einer fan­ta­sti­schen Rei­se durch E.T.A. Hoff­manns Weih­nachts­mär­chen „Nuss­knacker und Mau­se­kö­nig“ in das Histo­ri­sche Muse­um in der Alten Hof­hal­tung ein. Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen in eine Welt der leben­den Spiel­zeu­ge, spre­chen­den Stand­uh­ren und ver­zau­ber­ten Prin­zen ein­tau­chen. Dort tre­ten sie in die Fuß­stap­fen der klei­nen Marie Stahl­baum, um dem berühm­te­sten Nuss­knacker aller Zei­ten in sei­nem Kampf gegen den sie­ben­köp­fi­gen Mau­se­kö­nig zur Sei­te zu stehen.

„Die­ser Bei­trag zum Hoff­mann­jahr ist von beson­de­rer Bedeu­tung für die Muse­en der Stadt Bam­berg, die mit ihm neue Wege musea­ler Prä­sen­ta­ti­on beschrei­ten wol­len“, betont Dr. Kri­stin Kne­bel, die neue Direk­to­rin der städ­ti­schen Muse­en Bam­berg. Mul­ti­me­dia­le Prä­sen­ta­tio­nen, groß­flä­chi­ge Ani­ma­tio­nen und sze­ni­sche Insze­nie­run­gen füh­ren durch die Geschich­te: Vom Weih­nachts­zim­mer der Fami­lie Stahl­baum, durch eine fan­ta­sti­sche Mär­chen­welt, bis hin­ter die Kulis­sen moder­ner Ballettinszenierungen.

Die Aus­stel­lung ver­mit­telt eine Erzäh­lung, die Hoff­manns Zeit­ge­nos­sen als über­kom­pli­zier­tes Kin­der­mär­chen abta­ten, aus der Tschai­kow­sky das meist­be­such­te Bal­lett der Welt form­te und deren psy­cho­lo­gi­sche Tie­fen bis heu­te in der For­schung dis­ku­tiert werden.

Histo­ri­sche Objek­te erlau­ben dabei einen tie­fe­ren Ein­blick in Hoff­manns Zeit und die Geschich­te sei­nes Mär­chens. Spiel­zeug, wie die aus­ge­stell­ten Zinn­sol­da­ten, erleb­te in die­ser Zeit einen gewal­ti­gen Auf­schwung und wur­de sogar über inter­na­tio­na­le Ver­sand­häu­ser ver­trie­ben. Ein mecha­ni­scher Auto­mat aus dem Mathe­ma­tisch-Phy­si­ka­li­schen Salon in Dres­den zeigt, wel­che Tech­nik in Hoff­mann und vie­len sei­ner Zeit­ge­nos­sen die Angst vor see­len­lo­sen Maschi­nen­men­schen aus­lö­ste. Ver­schie­de­ne Leih­ga­ben und Video­auf­nah­men aus den Bal­lett­ensem­bles in Mün­chen, Nürn­berg und Dres­den gewäh­ren exklu­si­ve Blicke hin­ter die Kulis­sen einer Bal­lett­pro­duk­ti­on, vom Büh­nen­bild bis zum Kostüm, vom Dra­ma­turg bis zum Ersten Tän­zer. „Die­se unter­schied­lich­sten Facet­ten der Aus­stel­lung“, so Aus­stel­lungs­ku­ra­tor Arne Schön­feld, „machen das Rin­gen erfahr­bar, das E.T.A. Hoff­mann und sein Werk so sehr geprägt hat: zwi­schen Erwach­sen­sein und Kind­heit, Ver­nunft und Fantasie.“

Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.muse​um​.bam​berg​.de

Alle Infos im Überblick

Die magi­sche Nuss Krakatuk

Eine fan­ta­sti­sche Rei­se durch E.T.A. Hoff­manns Weihnachtsmärchen

Histo­ri­sches Muse­um Bamberg

Alte Hof­hal­tung, Dom­platz 7, 96049 Bamberg

www​.muse​um​.bam​berg​.de | museum@​stadt.​bamberg.​de

Tel.: +49 (0) 951 87.1140 (Kas­se) | +49 (0) 951 87.1142 (Ver­wal­tung)

Öff­nungs­zei­ten: Di-So u. fei­er­tags 10–17 Uhr

Ver­an­stal­tun­gen und Kinder-Geburtstage

Kosten­frei­er Vor­trag: Vom Ent­zücken und Schrecken des Kin­der­spiels: E.T.A. Hoff­manns Kunst­mär­chen Nuss­knacker und Mau­se­kö­nig und die Spiel­zeug­indu­strie um 1800.

Don­ners­tag, 12.01.23, 17:00 Uhr, Histo­ri­sches Muse­um Bamberg

Prof. Dr. Elliott Schrei­ber, Vas­sar Col­le­ge New York

Pro­fes­sor Elliott Schrei­ber vom renom­mier­ten Vas­sar Col­le­ge in New York hält einen Vor­trag zum The­ma „Kin­der­spiel und Spiel­zeug­indu­strie um 1800“ und wie sich bei­des in E.T.A. Hoff­manns Werk ‚Nuss­knacker und Mau­se­kö­nig‘ wider­spie­gelt. Dr. Schrei­ber forscht und lehrt zu den The­men Deut­sche Mär­chen, Kin­der­spie­le und Fan­ta­sie sowie Spiel­zeug im Zeit­al­ter Goethes.

Vom Ent­zücken und Schrecken des Kin­der­spiels: E.T.A. Hoff­manns Kunst­mär­chen Nuss­knacker und Mau­se­kö­nig und die Spiel­zeug­indu­strie um 1800

E.T.A. Hoff­manns Kin­der­mär­chen Nuss­knacker und Mau­se­kö­nig befasst sich ein­ge­hend mit kind­li­chen Fan­ta­sie­spie­len. Der Vor­trag erkun­det die von Hoff­mann dar­ge­stell­te Wech­sel­be­zie­hung zwi­schen kind­li­cher Ein­bil­dungs­kraft und Spiel­zeug im Rah­men von Jean Pauls ein­fluss­rei­cher Erzie­hungs­leh­re, wel­che die Richt­li­ni­en einer heu­te noch wirk­sa­men Kri­tik an der Spiel­zeug­indu­strie lie­fer­te. Sich dar­an ori­en­tie­rend, stellt Hoff­manns Mär­chen die­se Richt­li­ni­en gleich­zei­tig in Fra­ge. In noch höhe­rem Gra­de als Jean Paul schreibt er dem spie­len­den Kind die Kraft zu, die Spiel­zeugum­welt durch die eige­ne Fan­ta­sie zu ver­wan­deln. Dabei geht er einen wesent­li­chen Schritt wei­ter als Jean Paul, indem er Kin­der nicht als pas­si­ve Rezi­pi­en­ten von Spiel­sa­chen (und ana­log dazu von Kin­der­li­te­ra­tur) kon­zi­piert, son­dern als sel­ber fähig, sie durch fan­ta­sie­rei­ches Spie­len auf entzückende—aber auch auf erschreckende—Weise zu verändern.

Ver­an­stal­tungs­ort: Histo­ri­sches Muse­um Bamberg

Ein­tritts­preis: Kostenfrei

Kei­ne Anmel­dung erforderlich

Kon­takt: Tel. +49 (0)951.87 1140 (Kas­se), +49 (0)951.87 1142 (Ver­wal­tung), museum@​stadt.​bamberg.​de, www​.muse​um​.bam​berg​.de

Kin­der­ge­burts­tag fei­ern in der Ausstellung

Feie­re dei­nen Geburts­tag mit dei­nen Freun­den im Muse­um – ein span­nen­des und abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm erwar­tet dich! Geträn­ke und Kuchen und ande­re Lecke­rei­en darfst du natür­lich mit­brin­gen. Bit­te mel­de dich recht­zei­tig in unse­rer Ver­wal­tung an.

Eine fan­ta­sti­sche Rei­se mit der magi­schen Nuss Krakatuk

Kin­der­ge­burts­tag in Rah­men der Weih­nachts­aus­stel­lung „Die Magi­sche Nuss Krakatuk“

Die Aus­stel­lung der Muse­en der Stadt Bam­berg lädt Kin­der von fünf bis zehn Jah­ren auf „Eine fan­ta­sti­sche Rei­se durch E.T.A. Hoff­manns Weih­nachts­mär­chen“ ein. Die Besucher*innen wer­den in eine Welt der leben­den Spiel­zeu­ge, spre­chen­den Stand­uh­ren und ver­zau­ber­ten Prin­zen ein­tau­chen. Dort tre­ten sie in die Fuß­stap­fen der klei­nen Marie Stahl­baum, um dem berühm­te­sten Nuss­knacker aller Zei­ten in sei­nem Kampf gegen den sie­ben­köp­fi­gen Mau­se­kö­nig zur Sei­te zu stehen.

Da jedes Kind sich freut, wenn es den Kin­der­ge­burts­tag eines guten Freun­des oder einer Freun­din mit einem Mit­bring­sel ver­las­sen kann, erhal­ten alle Kin­der ein klei­nes Heft, das sie beim Besuch der Aus­stel­lung beglei­tet und als Andenken an den fan­ta­sti­schen Geburts­tag mit nach Hau­se genom­men wer­den kann.

Und das ist nicht alles: Nach dem fan­ta­sti­schen Gang durch die Aus­stel­lung kön­nen die Kin­der in unse­rer Kin­der­mu­se­ums­werk­statt ihrer Phan­ta­sie frei­en Lauf las­sen und ihren eige­nen Weih­nachts­baum­schmuck basteln oder altes Spiel­zeug, inspi­riert von den Model­len in der Aus­stel­lung, gestalten.

Teil­neh­mer­zahl bis max. 15 Kinder

Dau­er: 2 Std.

Prei­se: 100,- €, zzgl. 1,- € Ein­tritt pro Kind

Infor­ma­ti­on & Anmeldung

Chri­stia­ne Wendenburg

(Di bis Do)

Tel +49 (0) 951.87 1150

Email: christiane.​wendenburg@​stadt.​bamberg.​de