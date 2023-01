Am Don­ners­tag, den 12. Janu­ar fin­det um 18 Uhr im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Bay­reu­ther Rat­hau­ses ein nicht all­täg­li­ches Tref­fen statt. Chri­sten aus der Evan­ge­li­schen Lan­des­kir­che und von ver­schie­de­nen Bay­reu­ther Frei­kir­chen wol­len für ihre Stadt und für ganz kon­kre­te loka­le Anlie­gen beten.

Die­ses Gebets­tref­fen im Rat­haus ist Teil der bun­des­wei­ten Gebets­wo­che der Evan­ge­li­schen Alli­anz Deutsch­land. Tra­di­ti­ons­ge­mäß tref­fen sich in der zwei­ten vol­len Janu­ar­wo­che Chri­sten aus Lan­des- und Frei­kir­chen zum gemein­sa­men Gebet. Das Mot­to „Freu­de“, das heu­er über der Woche steht, will zur Dank­bar­keit ermu­ti­gen und bewusst machen, wie posi­tiv sich der Glau­ben auf das Leben aus­wirkt. In Bay­reuth beginnt die Gebets­wo­che mit einem Got­tes­dienst in der Ordens­kir­che und endet mit einem Gebets­spa­zier­gang durch die Stadt.

Fly­er-Gebets­wo­che