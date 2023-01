Kaum einer kennt sich bes­ser aus mit unse­rer Regio­nal­ge­schich­te als der bekann­te Vor­trags­red­ner und Wis­sen­schaft­ler Dr. Adri­an Roß­ner. Am Mitt­woch, 18. Janu­ar 2023, um 19 Uhr, wird er im Histo­ri­schen Sit­zungs­saal des Kunst­mu­se­ums, Maxi­mi­li­an­stra­ße 33, über das viel­schich­ti­ge The­ma Hei­mat spre­chen. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen und der Erwerb von Ein­tritts­kar­ten im Vor­ver­kauf sind bis Don­ners­tag, 12. Janu­ar 2023, mög­lich, Rest­kar­ten gibt es an der Abend­kas­se. Die Anmel­dung ist unter Tele­fon 0921 50703840 oder online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de, mög­lich. Bis heu­te wird die Regi­on zwi­schen Bay­reuth und Hof geprägt von einer kul­tu­rel­len Viel­falt, die allen vor­an auf die beweg­te Geschich­te zurück­zu­füh­ren ist. Migra­ti­ons­be­we­gun­gen spiel­ten dabei schon immer eine wich­ti­ge Rol­le und sor­gen den­noch bis heu­te für poli­ti­schen Zünd­stoff. Der Vor­trag wirft einen Blick in die Ver­gan­gen­heit und ist damit in der Lage, die Gegen­wart in einem neu­en Licht zu betrachten.