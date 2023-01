Vor­trag zum Bie­nen­mo­nat Janu­ar – Monats­Bee­Trach­tun­gen – Ver­an­stal­tungs­da­tum: 11.01.2023

Neu­es Ange­bot für Bie­nen- und Naturbegeisterte

Erst­ma­lig ab heu­er geht es jeden zwei­ten Mitt­woch im Monat mit den „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ gemein­sam durch den Jah­res­kreis­lauf von Bie­ne, Honig, Imke­rei und Natur. Was blüht wann für unse­re Wild­bie­nen? Wie sieht es mit der Tracht­si­tua­ti­on für Honig­bie­nen aus? Was soll­ten Imker/​innen im lau­fen­den Monat an Bie­nen­pfle­ge und son­sti­gen Arbei­ten erle­di­gen? Wel­che Wet­ter- und Kli­ma­phä­no­me­ne müs­sen wir bei den Natur­ar­bei­ten im Auge behalten?

Die soge­nann­ten Monats­be­trach­tun­gen ste­hen ursprüng­lich in der Tra­di­ti­on leh­ren­der Imker(inn)en, die ihre lang­jäh­ri­gen Erfah­run­gen syste­ma­tisch auf­ar­bei­ten und sich dabei „in die Kar­ten schau­en“ las­sen. Die­ses Kon­zept erfährt in Bam­berg eine Erweitertung.

In einem ein­füh­ren­den Kurz­vor­trag von etwa 15 Minu­ten erfah­ren alle am regio­na­len Natur­ge­sche­hen Inter­es­sier­te das Wesent­li­che des Monats zu oben genann­ten The­men. Im Anschluss wer­den Fra­gen beant­wor­tet und Mei­nun­gen aus­ge­tauscht, die in ein gesel­li­ges Bei­sam­men­sein und Schwo­fen über unse­re Lieb­lings­the­men münden.

Aus­drück­lich sind auch Gäste gela­den, die kei­ne imker­li­chen oder gärt­ne­ri­schen Ambi­tio­nen hegen, doch begei­stert von Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur sind. Ver­an­stal­ter ist die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de, Refe­ren­ten sind Rein­hold Bur­ger für den The­men­schwer­punkt Imke­rei und Honig sowie Ilo­na Muni­que für den Schwer­punkt Wild­bie­nen und Blühendes.

Zum ersten Ter­min am Mitt­woch, 11.1.23 ab 19 Uhr wer­den in der Monats­vor­schau der Janu­ar und Febru­ar betrach­tet. Der für alle offe­ne und kosten­lo­se Vor­trag mit Stamm­tisch fin­det in der behin­der­ten­ge­rech­ten Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30, statt. Reich­lich Park­mög­lich­kei­ten vorhanden.