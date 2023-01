Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Dieb­stahl

COBURG – Auf ein Strom­ka­bel hat­ten es bis­lang Unbe­kann­te in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag am Test­zen­trum in der Oudenaar­der Stra­ße abgesehen.

Mit einem Schneid­werk­zeug wur­de das frei zugäng­lich lie­gen­de Kabel mit einer Län­ge von etwa 100 Meter und einem Wert von 600 Euro durch­trennt und anschlie­ßend abtransportiert.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Dieb­stahls und erbit­tet hier­zu unter der Ruf­num­mer 09561/645–0 sach­dien­li­che Hinweise.

Zeu­gen­auf­ruf nach Unfall­flucht in Bad Rodach und Meeder

BAD RODACH – Am Mitt­woch in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr park­te eine 60-jäh­ri­ge Dame ihren Renault Modus auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Fladengasse.

Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer stieß gegen die hin­te­re Stoß­stan­ge des Renault und ver­ur­sacht hier­bei einen Streif­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te anschlie­ßend sei­ne Fahrt fort, ohne sich um den von ihm ver­ur­sach­ten Scha­den zu kümmern.

MEE­DER – Im Zeit­raum von Mitt­woch, 17.30 Uhr bis Don­ners­tag, 14.00 Uhr, fuhr ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug gegen ein Haus­eck eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Rosengasse.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher beschä­dig­te neben der Fas­sa­de auch das Fall­rohr der Dach­rin­ne. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird mit 500 Euro beziffert.

In bei­den Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Unfall­flucht. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter 09561/645–0 ent­ge­gen genommen.

Qual­men­de Tonne

AHORN – Zu einer qual­men­den Ton­ne in Schor­ken­dorf wur­den Feu­er­wehr und Poli­zei am Don­ners­tag­mit­tag gerufen.

Auf einem Grund­stück in der Lin­den­stra­ße ver­such­te ein bis­lang Unbe­kann­ter in der Ton­ne „Pla­stik“ zu ver­bren­nen. Die ört­li­che Feu­er­wehr war in kür­ze­ster Zeit vor Ort und konn­te schnell die Rauch­ent­wick­lung stop­pen. Es ent­stand glück­li­cher­wei­se nur ein Scha­den an der Tonne.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ver­kehrs­zei­chen beschä­digt und geflüchtet

Kro­nach. Im Zeit­raum vom 04.01.2023 auf den 05.01.2023 beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen Leit­pfo­sten sowie einen Weg­wei­ser an der B173 in Kro­nach kurz vor Rup­pen. An der Unfall­stel­le konn­ten Fahr­zeug­tei­le des Ver­ur­sa­chers auf­ge­fun­den wer­den, die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach hat die Ermitt­lun­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht auf­ge­nom­men. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der Tel. 09261/5030 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­such­ter Dieb­stahl einer Handtasche

Kro­nach. Am Vor­mit­tag des 05.01.2023 wur­de eine 83-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin Opfer eines ver­such­ten Dieb­stahls. Die Dame setz­te sich in ihren auf dem Park­platz der Fran­ken­wald­kli­nik gepark­ten PKW und war gera­de im Begriff los­zu­fah­ren, als eine männ­li­che Per­son die hin­te­re Tür der Bei­fah­rer­sei­te öff­ne­te und ihre Hand­ta­sche an sich nahm. Da die Dame um Hil­fe rief ließ der Täter, der offen­bar in Beglei­tung einer weib­li­chen Per­son unter­wegs war, von sei­nem Vor­ha­ben ab und hän­dig­te die Hand­ta­sche wie­der an die Geschä­dig­te aus. Nach wei­te­ren Mit­tei­lun­gen bzgl. des ver­däch­ti­gen Pär­chens konn­ten die­se kur­ze Zeit spä­ter durch Beam­te der PI Kro­nach fest­ge­stellt und die Per­so­na­li­en erho­ben wer­den. Wei­te­re Geschä­dig­te bzw. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der Tel. 09261/5030 in Ver­bin­dung zu setzen.

Post­au­to und Gar­ten­zaun touchiert

Küps. Eine 64-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin tou­chier­te am 05.01.2023 um 11:00 Uhr im Erlen­weg in Küps mit ihrem PKW ein Post­fahr­zeug. Beim anschlie­ßen­den Ran­gie­ren beschä­dig­te sie zudem noch einen angren­zen­den Gar­ten­zaun. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 8.700,- Euro.

PKW ange­fah­ren und geflüchtet

Kro­nach. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer beschä­dig­te am 05.01.2023 in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:10 Uhr den im Zie­gel­win­kel in Kro­nach ord­nungs­ge­mäß gepark­ten PKW BMW einer 29-jäh­ri­gen Kro­nache­rin. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der Tel. 09261/5030 in Ver­bin­dung zu setzen.

Vor­fahrt missachtet

Kro­nach. Am 05.01.2023 gegen 14:00 Uhr ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den in Höhe von ca. 4000,- Euro im Kro­nacher Stadt­teil Frie­sen. Eine 41-jäh­ri­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin fuhr mit ihrem PKW Audi aus der Stra­ße „Zur Pfalz“ kom­mend in die St2200 ein und miss­ach­te­te hier­bei die Vor­fahrt einer 48-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­re­rin. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Lie­fe­rung unterschlagen

Kro­nach. Eine 62-jäh­ri­ge Kro­nache­rin hat­te via Inter­net ein neu­es Bett­fut­ter im Wert von 100,- Euro bestellt, die Ware jedoch nie erhal­ten. Eine Nach­fra­ge bei der Post habe erge­ben, dass die­ses an einen angeb­li­chen Ver­wand­ten aus­ge­hän­digt wor­den sei. Da dies jedoch laut der Geschä­dig­ten nicht den Tat­sa­chen ent­sprä­che, erstat­te­te sie Anzei­ge bei der Poli­zei. Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel. 09261/5030 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Unfall­flucht beim Kaufland

Kulm­bach. Wie der Poli­zei erst jetzt gemel­det wur­de, beschä­dig­te am 30.12.22 kurz vor Laden­schluss, ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug am Park­platz des Kauf­lan­des das Leucht­re­kla­me­schild vor dem Ein­gang in der Albert-Ruck­de­schel-Stra­ße. Der oder die Fah­re­rin ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfallstelle.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Kulm­bach in Ver­bin­dung zu setzten.

Gepark­ter Pkw angefahren

KULM­BACH. Am Don­ners­tag­mor­gen ereig­ne­te sich eine Unfall­flucht in der Kro­nacher Stra­ße auf dem Park­platz des dor­ti­gen Elektrofachhandels.

Am Mor­gen, gegen 07.45 Uhr, stell­te eine Frau ihren wei­ßen BMW Z4 auf dem Park­platz ab. Als sie um 15.30 Uhr zu ihrem Auto zurück­kam, bemerk­te sie einen Unfall­scha­den am rech­ten Heck über dem Rad­ka­sten. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te sich weder bei ihr, noch bei der Poli­zei gemel­det. Die Scha­dens­hö­he liegt bei zir­ka 1.000 Euro.

Hin­wei­se zur Klä­rung des Unfall­her­gang nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/6090 entgegen.