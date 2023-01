Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Am frü­hen Frei­tag­mor­gen kam es gegen 02:00 Uhr zu zwei Taschen­dieb­stäh­len in der Haupt­wach­stra­ße. Hier wur­den zwei 32-Jäh­ri­ge zunächst von drei bis­lang unbe­kann­ten Tätern in ein Gespräch ver­wickelt. In des­sen Ver­lauf wur­den bei­den die Geld­bör­sen ent­wen­det. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die KPI Bam­berg unter der Tel​.Nr. 0951/9129–491 entgegen.

Graf­fi­ti

Am Don­ners­tag­abend gegen 21:20 Uhr konn­te eine Zivil­strei­fe der PI Bam­berg-Stadt am Kuni­gun­den­damm eine 18-Jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin beim Anbrin­gen eines Graf­fi­tis auf einem Streu­ka­sten auf fri­scher Tat antref­fen. Der Sach­scha­den wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Die jun­ge Frau muss sich nun wegen Sach­be­schä­di­gung straf­recht­lich verantworten.

Am 05.01.23 zer­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter zwi­schen 10:15 Uhr und 12:00 Uhr einen in der Matern­stra­ße par­ken­den roten Sko­da Octa­via. An der Bei­fah­rer­sei­te ent­stand geschätz­ter Scha­den in Höhe von ca. 1000,- Euro. Hin­wei­se auf Tat und/​oder Täter nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Am 05.01.2023 kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den in der Hall­stadter Stra­ße in Bam­berg. Der 25-Jäh­ri­ge Fah­rer eines Opel Astras woll­te hier von Hall­stadt kom­men nach links in die Kas­par-Schulz-Stra­ße abbie­gen. Hier­bei über­sah er den VW Tigu­an eines 18-Jäh­ri­gen, wel­cher von der Hall­stadter Stra­ße aus kom­men gera­de­aus nach Hall­stadt fah­ren woll­te. Es kam zur Kol­li­si­on im Kreu­zungs­be­reich. Fah­rer und Bei­fah­re­rin im Tigu­an wur­den leicht ver­letzt, an bei­den Pkw ent­stand Total­scha­den in geschätz­ter Höhe von ca. 62.000 Euro.

Unfall­fluch­ten

In der Nacht vom 04.01.23 ab 18:00 Uhr bis zum 05.01.23 gegen 06:00 Uhr kam es zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße. Hier wur­de ein par­ken­der schwar­zer Maz­da CX5 von einem bis­lang unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren. Es ent­stand an der Fah­rer­tür geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von ca. 3500,- Euro. Hin­wei­se zur Tat nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Am 05.01.23 erstat­te­te 39-Jäh­ri­ge nach­träg­lich Anzei­ge wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht an ihrem wei­ßen BMW. Die­sen hat­te sie am 20.12.22 von 06:30 Uhr bis ca. 10:30 Uhr in der Cher­bon­stra­ße abge­stellt. Hier stell­te sie einen Scha­den an der Motor­hau­be fest. Das Scha­dens­bild lässt ver­mut­lich auf einen Fahr­rad­sturz schlie­ßen. Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Mari­hua­nage­ruch

Am 05.01.2023 wur­de gegen 19:00 Uhr Mari­hua­nage­ruch im Trep­pen­haus eines Anwe­sens in der Wun­der­burg mit­ge­teilt. Die ein­tref­fen­de Strei­fe der PI Bam­berg-Stadt konn­te den Geruch letzt­end­lich einer Woh­nung zuord­nen. Beim Bewoh­ner konn­ten letzt­end­lich ein Joint, eine gerin­ge Men­ge Haschisch und eine gerin­ge Men­ge Amphet­amin auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt wer­den. Den 25-Jäh­ri­gen erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Besit­zes von Betäubungsmittel.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUT­TEN­HEIM. Bereits am 30.12.2022 wur­de über einen Ver­kehrs­un­fall am Kreis­ver­kehr berich­tet. Ein Pkw-Fah­rer kam von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen einen Licht­mast. Der Ret­tungs­dienst war zufäl­lig vor Ort, die Unfall­auf­nah­me erfolg­te durch die Poli­zei. Zeu­gen, die sich vor Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe bereits wie­der von der Unfall­stel­le ent­fernt hat­ten, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu mel­den, Tel. 0951/9129–310.

Dieb­stäh­le

STRUL­LEN­DORF. Am Don­ners­tag­mit­tag ent­wen­de­te ein 51-Jäh­ri­ger Waren aus einem Super­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße. Der Mann steck­te sich Lebens­mit­tel im Wert von 11,77 Euro in die Jacken­ta­sche und bezahl­te die­se an der Kas­se nicht. Bei der Tat­aus­füh­rung wur­de der Laden­dieb beobachtet.

Sach­be­schä­di­gun­gen

GER­ACH. Am Don­ners­tag­abend beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen gepark­ten Pkw in der Stra­ße Am Baum­brun­nen. Der Sach­scha­den am VW liegt bei ca. 300 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Ein unbe­kann­ter Täter schlug am Don­ners­tag, gegen 21:45 Uhr, die Schei­be eines Brand­mel­ders in der Tief­ga­ra­ge Markt­scheu­ne ein und löste den Alarm aus. Durch Ein­satz­kräf­te vor Ort konn­te kein Brand fest­ge­stellt wer­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ermit­telt wegen Miss­brauch von Not­ru­fen. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Ruf­num­mer 0951/9129–310 entgegengenommen.

HALL­STADT. Am Frei­tag­mor­gen geriet in einer Gara­ge im Lin­den­weg ein Fahr­zeug in Brand. Der Ford brann­te kom­plett aus. Für Lösch­ar­bei­ten waren die Feu­er­weh­ren Hall­stadt und Dörf­leins vor Ort. Es gab kei­ne Ver­letz­ten und der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt nach einer ersten Ein­schät­zung bei 4.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Grä­fen­berg, OT Neus­les. In der Zeit vom 23.12.22 – 03.01.23 wur­de in Neus­les, die dor­ti­ge Bus­hal­te­stel­le ver­mut­lich durch einen Lkw so ange­fah­ren, dass das Glas­dach sowie das Metall­ge­stell beschä­digt wur­de. An der Unfall­stel­le konn­te roter Farb­lack fest­ge­stellt wer­den, es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1500,- Euro.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen wegen „Unfall­flucht“ auf­ge­nom­men und bit­tet um Hinweise.

Ver­kehrs­un­fall

Wie­sent­hau. Am Don­ners­tag, 05.01.23 gegen 14.00 h, befuhr eine 32 jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin die Kreis­stra­ße „FO 2“ aus Kir­cheh­ren­bach kom­mend, in Rich­tung Gos­berg. An der Kreu­zung in Wie­sent­hau über­sah sie jedoch eine von links kom­men­de 36 jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin, die der Vor­fahrts­stra­ße in Ri. Reuth folg­te, so dass es zum Zusam­men­stoß kam.

Die Rad­fah­re­rin wur­de durch den Unfall leicht ver­letzt und kam in das Kli­ni­kum Erlan­gen, wäh­rend die Pkw-Fah­re­rin unver­letzt blieb.

Es ent­stand ein Gesamtsach­scha­den von ca. 9000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

43-jäh­ri­ge Anna Borek seit Mon­tag­abend vermisst

NEUN­KIR­CHEN A. BRAND, LKR. FORCH­HEIM. Am Don­ners­tag mel­de­te eine Arbeits­kol­le­gin das Ver­schwin­den der 43-jäh­ri­gen Pfle­ge­kraft aus dem Land­kreis Forch­heim. Bis­he­ri­ge Such­maß­nah­men sei­tens der Poli­zei zum Auf­fin­den der Ver­miss­ten blie­ben ohne Erfolg.

Die 43-jäh­ri­ge, aus Polen stam­men­de Pfle­ge­kraft, wohnt und arbei­tet bei einer zu pfle­gen­den Per­son in Neun­kir­chen a. Brand. Seit Mon­tag ist sie dort nicht mehr erschie­nen. Ihre Kol­le­gen ver­su­chen seit­her ver­ge­bens die Ver­miss­te zu errei­chen. Zuletzt wur­de die 43-Jäh­ri­ge am Diens­tag in einem Super­markt in der Stra­ße „Zum Neun­tag­werk“ in Neun­kir­chen a. Brand gese­hen. Laut Zeu­gen­hin­wei­sen könn­te sie sich zuletzt fuß­läu­fig im Bereich des Bus­bahn­hofs in Neun­kir­chen a. Brand auf­ge­hal­ten haben.

Die schlan­ke und zier­li­che, cir­ca 165 Zen­ti­me­ter gro­ße Ver­miss­te trägt kur­zes, kinn­lan­ges brau­nes Haar. Sie spricht gebro­che­nes Deutsch. Zur Klei­dung der 43-Jäh­ri­gen lie­gen kei­ne Hin­wei­se vor.

Die Poli­zei bit­tet um Unter­stüt­zung aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen, die Anga­ben zum Auf­ent­halt der Ver­miss­ten machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tel.-Nr. 09191/70900 in Ver­bin­dung zu setzen.

Hin­weis: Ein Bild der Ver­miss­ten fin­den Sie unter https://​www​.poli​zei​.bay​ern​.de/​f​a​h​n​d​u​n​g​/​p​e​r​s​o​n​e​n​/​v​e​r​m​i​s​s​t​e​/​0​4​1​6​2​1​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Unfall­fluch­ten

Effeltrich. Am Don­ners­tag kam gegen 19.35 Uhr ein 19-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer in der Neun­kirch­ner Stra­ße von der Fahr­bahn ab, fuhr hier­bei einen Later­nen­ma­sten um, durch­brach einen Gar­ten­zaun und stürz­te anschlie­ßend noch eine Böschung hin­ab. Zur Ursa­che gab der Fah­rer an, einem wei­ßen Fahr­zeug aus­ge­wi­chen zu sein, wel­ches aus der Erlan­ger Stra­ße in die Neun­kirch­ner Stra­ße ein­bog und hier­bei die Vor­fahrt miss­ach­te­te. Bei dem Aus­weich­ma­nö­ver will der BMW-Fah­rer das Brems- und das Gas­pe­dal ver­wech­selt haben. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 14.500 Euro. Ver­letzt wur­de nie­mand. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu setzten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -