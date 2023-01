Am kom­men­den Frei­tag, den 13.01. um 18:00 Uhr laden wir Sie herz­lich zum Neu­jahrs­emp­fang der SPD Bay­reuth im Becher Bräu (St.-Nikolaus-Str. 25, 95445 Bay­reuth) ein. Kern die­ses Emp­fan­ges ist stets die Wür­di­gung der vie­len ehren­amt­lich Enga­gier­ten in der Stadt Bay­reuth. Übli­cher­wei­se kamen dafür in den let­zen Jah­ren extra etli­che Spit­zen­po­li­ti­ker aus Bund, Land oder Euro­pa zu uns.

Die­ses Jahr schla­gen wir aller­dings neue Töne an.

Der Krieg in der Ukrai­ne, die aus­ge­hen­de Pan­de­mie und die enor­men Preis­stei­ge­run­gen haben uns allen im ver­gan­ge­nen Jahr eini­ges abver­langt. Dar­um war es unser Wunsch, den Ehren­amt­lern einen hei­te­ren Abend zu besche­ren. Die Wahl fiel schnell auf das Bay­reu­ther Kaba­rett-Duo „Zamm­ge­bicht“. Den­noch wer­den unser Bezirks­rat Hol­ger Grieß­ham­mer und Land­tags­kan­di­dat Halil Tas­de­len kurz zu den Anwe­sen­den spre­chen und für die Ver­ei­ne mit der Stadt­rats­frak­ti­on als Ansprech­part­ner zur Ver­fü­gung stehen.

„Zamm und mit­ein­an­der ins Gespräch zu kom­men ist der zen­tra­le Gedan­ke an die­sem Abend. Gera­de in der jet­zi­gen Not­la­ge müs­sen wir Par­tei­en prä­sent sein und uns den Men­schen in Bay­reuth mit ihren Sor­gen stel­len. Der Humor berei­tet dazu die Grund­la­ge. Ich freue mich auf einen gemüt­li­chen Abend mit dem groß­ar­ti­gen Kaba­rett-Duo Zamm­ge­bicht!“, sagt der SPD-Stadt­ver­bands­vor­sit­zen­der Tobi­as Schmidmeier.

Das Ehren­amt und die fan­ta­sti­sche Arbeit der Ver­ei­ne ist kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit. Des­halb legen wir an jedem Beginn eines Jah­res den Fokus darauf.

„Ehren­amt­lich Täti­ge müs­sen mehr wert­ge­schätzt und bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment muss wie­der in die Mit­te der Gesell­schaft gerückt wer­den. Ein Ansatz­punkt hier­für sind die lei­der seit Jah­ren zu wenig sanier­ten Sport­stät­ten, die über­wie­gend von Ehren­amt­li­chen am Leben gehal­ten wer­den. Die Sanie­rung der Sport­stät­ten ist wich­ti­ger denn je“, erklärt der Land­tags­kan­di­dat Halil Tasdelen.

Wir freu­en uns auf einen gemüt­li­chen, ent­spann­ten und lusti­gen Abend mit Ihnen!

Tobi­as Schmid­mei­er, Vor­sit­zen­der SPD Stadtverband

Halil Tas­de­len, Land­tags­kan­di­dat der SPD Bayreuth