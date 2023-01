Jüdi­sche Spu­ren in Coburg las­sen sich seit ca. 1300 nach­wei­sen. Orte wie das Juden­tor oder die Juden­gas­se geben heu­te noch Zeug­nis davon ab, dass es einst ein reges kul­tu­rel­les Lebens jüdi­scher Mitbürger*innen in der Vestestadt gab. Bis in die neue­re Geschich­te gab es jedoch immer wie­der Pha­sen, in denen Jüd*innen das Leben in der Stadt unmög­lich gemacht wur­de. Beson­ders wäh­rend der in Coburg beson­ders zei­tig begin­nen­den Herr­schaft der NSDAP wur­den sie bru­tal aus der Gesell­schaft gedrängt, ent­eig­net, muss­ten flie­hen oder wur­den depor­tiert. Doch anhand von Bau­wer­ken und Stra­ßen­na­men, die auch heu­te noch das Stadt­bild prä­gen, lässt sich ihr jahr­hun­der­te­lan­ges Wir­ken erken­nen und kann das Erin­nern an sie leben­dig gehal­ten werden.

MdL Tho­mas Gehring, Abge­ord­ne­ter im Bay­ri­schen Land­tag für die Grü­nen und II. Vize­prä­si­dent des Land­tags, wird sich daher am 10.1.23 gemein­sam mit Kul­tur­wis­sen­schaft­ler Dr. Huber­tus Habel auf einem Spa­zier­gang durch Coburg auf die Suche nach den Spu­ren jüdi­schen Lebens in Coburg machen. Die Füh­rung star­tet um 14.30 Uhr am Fried­hof Coburg, Ein­gang Hin­te­rer Glocken­berg. Alle Inter­es­sier­ten sind zu die­sem Spa­zier­gang eingeladen.

Eine wei­te­re Mög­lich­keit, mit Tho­mas Gehring, Dr. Huber­tus Habel, dem Cobur­ger Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Han­nes Wag­ner (Die Grü­nen), Wolf­gang Braun­schmidt und den Ver­tre­te­rin­nen des Arbeits­krei­ses Leben­di­ge Erin­ne­rungs­kul­tur in Coburg, Gaby Schul­ler und Fran­zis­ka Bartl, zu die­sem The­ma ins Gespräch zu kom­men, ergibt sich abends ab 19.00 Uhr im Wahl­kreis­bü­ro der Grü­nen in der Juden­gas­se 1. Zu der Gesprächs­run­de „Jüdi­sche Coburger*innen im Fokus“ ergeht eben­falls herz­li­che Ein­la­dung an alle Interessierten.