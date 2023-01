Die Spar­kas­sen­stif­tung der Spar­kas­se Hoch­fran­ken spen­de­te 1.500 € an die Jugend­ver­tre­tung der Stadt Wun­sie­del für einen Bas­ket­ball­korb am Bahnhofspark.

„Vie­len Dank an die Jugend­ver­tre­tung für die Berei­che­run­gen am Bahn­hofs­park und an die Spar­kas­sen­stif­tung, die ein so tol­les Pro­jekt unter­stützt!“, bedankt sich Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Die Jugend­ver­tre­tung hat den deut­li­chen Wunsch der Jugend­li­chen nach einem Bas­ket­ball­korb und mehr Sitz­ge­le­gen­hei­ten auf­ge­nom­men. Gemein­sam mit enga­gier­ten Jugend­li­chen und dem JuKu-Mobil Fich­tel­ge­bir­ge & Hofer Land e. V. wur­den in meh­re­ren Work­shops die anspre­chen­den Sitz­ge­le­gen­hei­ten nach den Wün­schen der Jugend­li­chen gebaut.

Die Gerä­te wur­den im Rah­men des För­der­pro­jek­tes „Zukunft Bahn­hofs­park Wun­sie­del – Ein Platz für die Jugend“ ange­schafft, wel­ches vom Baye­ri­schen Jugend­ring und dem Baye­ri­schen Sozi­al­mi­ni­ste­ri­um über das Fach­pro­gramm „Demo­gra­fie und Par­ti­zi­pa­ti­on“ geför­dert wurde.