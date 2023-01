„C+M+B“: Stern­sin­ger brin­gen ihren Segen ins Kulm­ba­cher Rathaus

Mit dem tra­di­tio­nel­len Segens­spruch „chri­stus man­sio­nem bene­di­cat“ haben Stern­sin­ger aus den Pfarr­ge­mein­den St. Hed­wig und Unse­re Lie­be Frau unter der Lei­tung von Pasto­ral­re­fe­ren­tin und Stern­sin­ger­ko­or­di­na­to­rin Bär­bel Janz­ing das Kulm­ba­cher Rat­haus unter Got­tes Schutz gestellt. Mit einem Lied und einem Gedicht erba­ten die Stern­sin­ger Got­tes Schutz für das Rat­haus und alle, die dar­in ein- und ausgehen.

„Ich fin­de es klas­se, dass Ihr Euch in Euren Feri­en so für bedürf­ti­ge Kin­der ein­setzt“, bedank­te sich Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bei den jun­gen Stern­sin­gern herz­lich. Er freu­te sich sehr, dass nach zwei­jäh­ri­ger Coro­na­pau­se es wie­der mög­lich ist, die Stern­sin­ger im Rat­haus begrü­ßen zu dür­fen. „Ich bin mir sicher, die Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher wer­den Euch bei Eurer wun­der­ba­ren Akti­on tat­kräf­tig mit Spen­den unter­stüt­zen!“, so Ingo Leh­mann. Er über­gab im Namen der Stadt Kulm­bach Spen­den­gut­schei­ne an die Kinder.

Eben­so dank­te das Stadt­ober­haupt der Pfarr­ge­mein­den Unse­re Lie­be Frau und St. Hed­wig sowie den Eltern, die sich auf so wert­vol­le Wei­se für die­se Tra­di­ti­on ein­set­zen und sie gemein­sam fortführen.

In die­sem Jahr sind allei­ne von Sei­ten der bei­den Pfarr­ge­mein­den etwa 30 Stern­sin­ger in Kulm­bach unterwegs.

Das Mot­to der dies­jäh­ri­gen Stern­sin­ger-Akti­on heißt „Kin­der stär­ken, Kin­der schüt­zen – in Indo­ne­si­en und welt­weit“. Die gesam­mel­ten Spen­den der Stern­sin­ger gehen an bedürf­ti­ge Kin­der in die­sem Bereich. Die Akti­on „Drei­kö­nigs­sin­gen 2023“ bringt den Stern­sin­gern nahe, dass Kin­der über­all auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Bei­spiel­land Indo­ne­si­en genau­so wie in Deutsch­land. Sie macht aber auch deut­lich, dass es Auf­ga­be der Erwach­se­nen ist, die­ses Kin­der­recht ein­zu­for­dern und zu gewährleisten.