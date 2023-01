Gedenk­got­tes­dienst für den ver­stor­be­nen Papst em. Bene­dikt den XVI. in der Zen­tral­kir­che der päpst­li­chen Basi­li­ka der Frän­ki­schen Schweiz

„Mit gro­ßer Trau­er haben wir die Nach­richt erhal­ten, dass Papst Bene­dikt gestor­ben ist. Er war ein gro­ßer Papst, der sein Hir­ten­amt stets mit Frei­mut und star­kem Glau­ben aus­üb­te. Mit dem Tod von Papst Bene­dikt ver­lie­ren wir eine der prä­gend­sten Gestal­ten unse­rer Kir­che und viel mehr noch, einen Men­schen, des­sen Weis­heit, leben­di­ge Lie­be zum Glau­ben und intel­lek­tu­el­ler Glanz unse­ren Respekt ver­dient.“ Mit die­sen Wor­ten begrüß­te Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur die zahl­rei­chen Teil­neh­mer am Gedenk­got­tes­dienst für den ver­stor­be­nen Papst em. Bene­dikt XVI. in der Basi­li­ka Gößweinstein.

Unter ihnen befan­den sich auch der Bür­ger­mei­ster Hanngörg Zim­mer­mann (FW) und die Fah­nen­ab­ord­nun­gen der Feu­er­weh­ren Göß­wein­stein, Beh­rin­gers­müh­le, Etz­dorf-Tür­kel­stein, Leutz­dorf und Sta­del­ho­fen, ange­führt vom Göß­wein­stei­ner Kom­man­dant Mar­cel Zweck. Als wei­te­re Zele­bran­ten fei­er­ten der Lei­ten­de Pfar­rer des Seel­sor­ge­be­reichs Frän­ki­sche Schweiz Flo­ri­an Stark, Kaplan Pater Igor Rybak und Pater Dani­el Bara den Got­tes­dienst mit.

In sei­ner Pre­digt schil­der­te Pater Lud­wig den ver­stor­be­nen Papst Bene­dikt als einen Men­schen, der kei­ne Ehre bei den Men­schen gesucht hat, son­dern dem es zual­ler­erst dar­um ging, das Evan­ge­li­um frei­mü­tig und furcht­los zu ver­kün­di­gen, so wie auch der hei­li­ge Pau­lus an die Gemein­de in Thes­sa­lo­nich schreibt. Dabei sah er sich als demü­ti­ger Arbei­ter im Wein­berg des Herrn. „Er ließ sich in den Dienst eines ande­ren neh­men, um eines höhe­ren Gutes wegen,“ so Pater Lud­wig. Papst Bene­dikt habe uns immer wie­der vor­ge­lebt, dass nicht Macht­aus­übung im Sin­ne des Herr­schens über ande­re das Kenn­zei­chen des Petrus­dien­stes sei, son­dern sich ganz für Jesus Chri­stus um der Men­schen wil­len ein­zu­set­zen. Hier­zu ver­wies Pater Lud­wig auf die Enzy­kli­ken Papst Bene­dikts, nach denen nur der wahr­haft die­nen kann, der aus der Kraft der Lie­be und der Hoff­nung lebt, die bei­de ihren Ursprung in Gott haben. Sie sind der Maß­stab für unser Leben und Zusam­men­le­ben. Dann schlug Pater Lud­wig einen wei­ten Bogen der Bot­schaf­ten von Papst Bene­dikt über die Bewah­rung der Schöp­fung und der „Öko­lo­gie des Men­schen“, die Zurück­wei­sung von Reli­gi­on als Anlass zu Hass und Gewalt, sei­ne tie­fe Ver­bun­den­heit mit dem Juden­tum und sei­ne kla­ren Wor­te anläss­lich des Besuchs im Ver­nich­tungs­la­ger Ausch­witz. Pater Lud­wig sah in Papst Bene­dikt einen gelehr­ten Zeu­gen und einen über­zeu­gen­den Gelehr­ten des Evan­ge­li­ums, einen begna­de­ten Pre­di­ger und einen uner­müd­li­chen Brücken­bau­er zwi­schen Wis­sen­schaft und geleb­tem Glau­ben. „In ihm ver­ban­den sich Glau­ben und Wis­sen, Intel­lekt und Her­zens­wär­me. Er über­re­de­te nicht, er über­zeug­te,“ stell­te Pater Lud­wig fest. Abschlie­ßend appel­lier­te Mazur an die Got­tes­dienst­ge­mein­de: „Dan­ken wir Gott für Papst Bene­dikt, der uner­müd­lich durch sei­nen Petrus­dienst das Licht Chri­sti auf­strah­len ließ. Beten wir für ihn und dass ein jeder Christ für die Welt immer mehr das wird, was Bene­dikts Name bedeu­tet: ein Geseg­ne­ter und ein Segen.“

Pfar­rer Flo­ri­an Stark ver­kün­de­te das Evan­ge­li­um vom Die­nen und Herr­schen nach Mat­thä­us. Die Lesung und die Für­bit­ten trug Chri­sti­ne Pol­ster vor, Ein­lei­tung und Schluss­ge­bet der Für­bit­ten Pater Igor. Vor Beginn des Got­tes­dien­stes stimm­te Maria Schrü­fer mit einer Geschich­te auf den Got­tes­dienst ein. Dabei wur­de die Fra­ge nach einem Leben nach dem Tod, nach der Ewig­keit gestellt. Lie­be wird sein, unend­li­che Lie­be, was sonst?, ende­te schließ­lich die Geschichte.

Die fest­li­che musi­ka­li­sche Gestal­tung des Got­tes­dien­stes an der Orgel und als Kan­tor lag in den Hän­den von Georg Schäff­ner. Zum Ein­zug, zur Gaben­be­rei­tung und zur Kom­mu­ni­on sorg­te Han­si Hof­mann dazu an der Trom­pe­te für einen beson­ders fest­li­chen Rah­men. Abschlie­ßend dank­te Pater Lud­wig Allen, die für den ver­stor­be­nen Papst Bene­dikt gebe­tet und den Got­tes­dienst mit­ge­fei­ert haben. Beson­de­rer Dank galt sei­nen Kon­ze­le­bran­ten sowie Georg Schäff­ner und Han­si Hof­mann für die musi­ka­li­sche Gestal­tung. „Ich bin stolz auf euch,“ so dank­te er den anwe­sen­den Feu­er­weh­ren. Zum Abschluss wur­de noch gemein­sam das Lied gesun­gen, das eigens für den Besuch von Papst Bene­dikt in Bay­ern 2006 geschaf­fen wur­de und das sich vie­le Chri­sten zu eigen gemacht haben: „Wer glaubt ist nie allein“.