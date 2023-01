Bay­erns Digi­tal­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach zeich­ne­te die Gemein­de­ver­wal­tung aus. Seit Jah­ren erwei­tert Ecken­tal sein Online-Ange­bot für die Bürger.

Einen Ter­min für einen neu­en Rei­se­pass, einen Umzug bekannt­ge­ben, einen Hund anmel­den – das alles kön­nen die Ecken­ta­ler Bür­ger von zuhau­se aus erle­di­gen, denn die Gemein­de­ver­wal­tung ist auch digi­tal erreich­bar. Mehr als 50 Ange­le­gen­hei­ten kön­nen so vir­tu­ell gere­gelt wer­den – sogar eine Besich­ti­gung der gemeind­li­chen Fried­hö­fe. So sind vie­le amt­li­che Erle­di­gun­gen inzwi­schen nicht mehr an die Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses gebun­den. Ein gro­ßer Vor­teil ist das bei­spiels­wei­se für Berufs­tä­ti­ge oder Men­schen mit ein­ge­schränk­ter Mobilität.

„Unse­rer Ver­wal­tung ist es ein Anlie­gen, ihren Ser­vice immer an den Bedürf­nis­sen unse­rer Bür­ger aus­zu­rich­ten“, sagt Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le. Digi­ta­li­sie­rung bie­te aber nicht nur Kom­fort, son­dern sei auch eine Chan­ce, den Papier­ver­brauch im Sin­ne der Nach­hal­tig­keit zu redu­zie­ren. In Sachen Digi­ta­li­sie­rung habe die Markt­ge­mein­de auch neue Wege beschrit­ten, so Döl­le wei­ter: Ecken­tal war bei­spiels­wei­se bay­ern­weit die erste Kom­mu­ne mit einem digi­ta­len Fried­hofs­plan samt dazu­ge­hö­ri­ger App.

Auch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les hat die­se Anstren­gun­gen nun gewür­digt: Die Markt­ge­mein­de erhielt die Aus­zeich­nung als „Digi­ta­les Amt“. So dür­fen sich baye­ri­sche Kom­mu­nen nen­nen, die bereits min­de­stens 50 kom­mu­na­le und zen­tra­le Online-Ver­fah­ren im soge­nann­ten Bay­ern­Por­tal ver­linkt haben. Die­se Kom­mu­nen wer­den zudem auf der Web­sei­te des Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Digi­ta­les ver­öf­fent­licht, um zu zei­gen, wel­che Kom­mu­nen bei der Digi­ta­li­sie­rung bereits gut vor­an­ge­kom­men sind. „Die Digi­ta­li­sie­rung der Ver­wal­tung ist eine der wich­tig­sten Auf­ga­ben der baye­ri­schen Kom­mu­nen in den näch­sten Mona­ten. Eini­ge sind hier bereits vor­bild­lich unter­wegs. Mit unse­rem neu­en Prä­di­kat Digi­ta­les Amt wol­len wir nicht nur das Enga­ge­ment die­ser Gemein­den, Städ­te und Land­krei­se wür­di­gen. Wir wol­len auch den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern dort zei­gen: Schaut her, hier könnt Ihr vie­le Eurer Anlie­gen schon online erle­di­gen“, so Bay­erns Digi­tal­mi­ni­ste­rin Judith Gerlach.