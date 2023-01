Der CSU OV Pot­ten­stein lädt zum tra­di­tio­nel­len Stärk‘ Antrin­ken ins Urbräu in Pot­ten­stein am 06.01.2023 ab 19.30 Uhr ein. Nach altem Brauch wol­len wir uns gemein­sam für das neue Jahr wapp­nen und die Stär­ke, d.h. vor allem Kraft und Gesund­heit, mit dem Höh­len­t­runk antrin­ken, da nie­mand weiß, was das neue Jahr mit sich bringt. Unse­re Orts­vor­sit­zen­de und Frak­ti­ons­spre­che­rin Bir­git Haber­ber­ger wird u.a. zum The­ma „Haus­auf­ga­ben des Stadt­rats“ berichten.

