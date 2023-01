Host Town: Zu Gast bei Freunden

Als eine von 216 Kom­mu­nen bun­des­weit wird die Regi­on Bam­berg im kom­men­den Som­mer eine Dele­ga­ti­on aus Bah­rain vor den Spe­cial Olym­pics World Games Ber­lin 2023 begrü­ßen. Vor Beginn die­ser Wett­be­wer­be ist Bam­berg über vier Tage, vom 12. bis zum 15. Juni 2023, Gast­ge­ber für die Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten sowie deren Begleit­per­so­nen. Die rund 44-köp­fi­ge Dele­ga­ti­on aus Bah­rain erwar­tet in die­ser Zeit ein viel­sei­ti­ges Pro­gramm mit gemein­sa­men Unter­neh­mun­gen und Aus­flü­gen in die Bam­ber­ger Regi­on. Ob jemand gei­stig oder mehr­fach behin­dert ist, spielt dabei kei­ne Rol­le. Denn, „wir wol­len alle errei­chen und mit der Kraft des Sports Men­schen zusam­men­brin­gen – über alle Unter­schie­de hin­weg“, sagt der Sport­re­fe­rent der Stadt Bam­berg, Dr. Mat­thi­as Pfeufer.

Natür­lich ste­hen bei dem Auf­ent­halt in Bam­berg die Vor­be­rei­tun­gen auf die Spe­cial Olym­pics World Games Ber­lin 2023 im Fokus. Die Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten aus Bah­rain gehen in fol­gen­den Dis­zi­pli­nen in Ber­lin an den Start: Leicht­ath­le­tik, Bad­min­ton, Boc­cia, Bow­ling und Rad­fah­ren sowie Pfer­de­sport, Segeln, Schwim­men und Tisch­ten­nis. „Wir haben hier ein sehr brei­tes Spek­trum an Sport­dis­zi­pli­nen und glück­li­cher­wei­se in Stadt und Land­kreis Bam­berg auch geeig­ne­te Trai­nings­stät­ten für die­se Sport­ar­ten“ freut sich Pfeufer.

Auch an dem Frei­zeit­pro­gramm wird der­zeit in einem von Stadt und Land­kreis Bam­berg gemein­sam ein­ge­setz­ten Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tee ordent­lich gefeilt. Ein Emp­fang der Dele­ga­ti­on aus Bah­rain nebst Ein­trag in das Gol­de­ne Buch der Stadt, ein bun­ter Abend in der KUFA sowie eine Fahrt zum Hein­ers­hof in Stol­zen­roth sind aber schon gesetzt, bevor es am 15. Juni dann mit dem Bus wei­ter in Rich­tung Ber­lin geht. „Als Host Town der Spe­cial Olym­pics World Games 2023 wird Bam­berg Teil der größ­ten inklu­si­ven Sport­ver­an­stal­tung der Welt. Wir freu­en uns ganz beson­ders, die Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten aus Bah­rain in Bam­berg begrü­ßen zu dür­fen und wol­len gemein­sam mit unse­ren Part­nern in Bam­berg Stadt und Land unver­gess­li­che Momen­te schaf­fen“, so der Sportreferent.

Info

Die Spe­cial Olym­pics World Games sind die welt­weit größ­te inklu­si­ve Sport­ver­an­stal­tung. Tau­sen­de Athlet:innen aus der gan­zen Welt mit gei­sti­ger und mehr­fa­cher Behin­de­rung tre­ten mit­ein­an­der in 26 Sport­ar­ten an.

Sie fin­den vom 17. bis 25. Juni 2023 in Ber­lin statt – und damit erst­mals in Deutschland.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auch unter www​.bam​berg​-liebt​-inklu​si​on​.de