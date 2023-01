Umfang­rei­che Bau­tä­tig­kei­ten – Züge wer­den durch Bus­se ersetzt

Der Aus­bau der Schnell­fahr­strecke zwi­schen Nürn­berg und Bam­berg schrei­tet auch 2023 wei­ter vor­an. Ab Mon­tag, 9. Janu­ar, 22.30 Uhr bis Sams­tag, 11. Febru­ar, 1.15 Uhr wird zwi­schen Bam­berg und Forch­heim wie­der kräf­tig gebaut. So fin­den z.B. Grün­dungs­ar­bei­ten für Ober­lei­tungs­ma­sten und für Masten für die Lärm­schutz­wän­de, Gleis­bau­ar­bei­ten und Arbei­ten an der Leit- und Siche­rungs­tech­nik statt. Für die­se Arbei­ten ist eine eiglei­si­ge Strecken­sper­rung zwi­schen Bam­berg und Forch­heim not­wen­dig. Auf dem zur Ver­fü­gung ste­hen­den Gleis fah­ren Züge in bei­de Rich­tun­gen. Des­halb muss der Zug­ver­kehr aus­ge­dünnt werden.

S‑Bahnen und Regio­nal­zü­ge wer­den durch Bus­se ersetzt

Die S‑Bahnen der Linie 1 sowie zahl­rei­che Regio­nal­zü­ge wer­den zwi­schen Bam­berg und Forch­heim durch Bus­se ersetzt. Es kommt zu umfang­rei­chen Fahr­plan­än­de­run­gen und geän­der­ten Fahr­zei­ten im Netz des Fran­ken-Thü­rin­gen-Express und der S‑Bahn Nürn­berg. Die Rei­sen­den wer­den gebe­ten sich im Inter­net vor der geplan­ten Rei­se über die aktu­el­len Rei­se­ver­bin­dun­gen zu informieren.

Für Abo-Kun­den mit fol­gen­den Fahr­kar­ten: DB-Abo, VGN Abo3, VGN Abo6, VGN-Jah­res­abo und VGN-Jah­res­abo 9 Uhr sind bestimm­te IC-/ICE-Züge vom 9. Janu­ar bis 23. März zwi­schen Nürn­berg Hbf und Bam­berg frei­ge­ge­ben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen hier­zu und zu den Fahr­plä­nen im Inter­net unter: https://​bau​in​fos​.deut​sche​bahn​.com/​r​f​/​1​9​_​2​0​_​3​2​_​3​5​_​3​8​_​4​2​_​4​9​_​5​4​_​5​5​_​r​b​5​3​b​y​_​s​1​n​_​0​9​0​1​-​1​1​0​2​2​0​2​3​_​f​a​h​r​p​l​a​n​.​pdf

Fern­ver­kehrs­zü­ge ver­keh­ren mit geän­der­ten Fahrzeiten

Eini­ge Fern­ver­kehrs­zü­ge ver­keh­ren zwi­schen Mün­chen und Ber­lin mit geän­der­ten Fahr­zei­ten bzw. fal­len aus.

Die Fahr­plan­än­de­run­gen sind in den elek­tro­ni­schen Fahr­plan­me­di­en bereits ein­ge­ar­bei­tet. Die Deut­sche Bahn bit­tet die Rei­sen­den und Anwohner:innen um Ver­ständ­nis für even­tu­el­le Unannehmlichkeiten.

Das Pro­jekt Aus­bau­strecke Nürnberg–Bamberg: Die Aus­bau­strecke Nürnberg–Bamberg ist Teil der Schnell­fahr­strecke München–Berlin. Der Aus- und Neu­bau der Strecke von Mün­chen nach Ber­lin ist auch bekannt unter dem Namen Ver­kehrs­pro­jekt Deut­sche Ein­heit Nr. 8, kurz VDE 8. Die Hoch­lei­stungs­strecke wur­de bereits 2017 in Betrieb genom­men. Die Rei­se­zeit zwi­schen Mün­chen und Ber­lin konn­te so auf etwa vier Stun­den ver­kürzt wer­den. Der vier­glei­si­ge Aus­bau der Strecke Nürnberg–Bamberg (kurz VDE 8.1) ist von Nürn­berg Haupt­bahn­hof bis Fürth Haupt­bahn­hof und von Elters­dorf bis Forch­heim abge­schlos­sen. Zwei Lücken­schlüs­se ste­hen noch aus: Der Abschnitt von Forch­heim bis süd­lich von Bam­berg wird noch bis Mit­te des Jahr­zehnts etap­pen­wei­se vier­glei­sig aus­ge­baut. Unter ande­rem ent­steht der neue Hal­te­punkt Forch­heim Nord. Wei­ter­hin ist zwi­schen Fürth Haupt­bahn­hof und Elters­dorf ein zusätz­li­ches S‑Bahn-Gleis in Planung.