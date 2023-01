Ler­nen Sie die Hoch­schu­le und ihr inno­va­ti­ves Stu­di­en­an­ge­bot kennen

04.01.2023. Am Don­ners­tag, 12.01.2023 lädt die Hoch­schu­le Hof inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler zum Tag der offe­nen Tür an den Cam­pus Hof, Alfons-Gop­pel-Platz 1 ein.

Zum Tag der offe­nen Tür erwar­tet die Stu­di­en­in­ter­es­sier­ten von 9.30 bis 16.00 Uhr ein umfang­rei­ches Pro­gramm rund um das The­ma „Stu­die­ren an der Hoch­schu­le Hof“.

Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler kön­nen den Stu­di­en­all­tag am Cam­pus Hof live erle­ben und erhal­ten wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen, die bei der Stu­di­en­wahl helfen.

Die Hoch­schu­le und ihre vier Fakul­tä­ten Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten, Infor­ma­tik und Inter­dis­zi­pli­nä­re und Inno­va­ti­ve Wis­sen­schaf­ten bie­ten einen span­nen­den Mix aus Vor­trä­gen und Vor­le­sun­gen. Im Rah­men einer Cam­pus­tour ent­decken die zukünf­ti­gen Stu­die­ren­den die Hoch­schu­le und bekom­men Ein­blicke in das Markt­for­schungs­la­bor, das Maker Space oder in The­men wie KI und Robo­tik, Aqua­po­nik oder Bio­po­ly­me­re und kön­nen sich über die Arbeit von Tru­Di, dem Truck für Digi­ta­li­sie­rung informieren.

Was das Stu­den­ten­le­ben an der Hoch­schu­le Hof neben dem per­sön­li­chen Kon­takt zu den Leh­ren­den, der Pra­xis­nä­he und Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät sonst noch aus­macht, erfah­ren die Schü­le­rin­nen und Schü­ler bei den Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern der zwei stu­den­ti­schen Initia­ti­ven „Hof­Span­nung Motor­sport e.V.“ und „HUe – Hof Uni­ver­si­ty eSports“, die sich und ihr Enga­ge­ment vorstellen.

Die Cafe­te­ria im Gebäu­de A hat wäh­rend der Ver­an­stal­tung geöff­net und lädt die Stu­di­en­in­ter­es­sier­ten zu Geträn­ken und Snacks ein.

Der Tag der offe­nen Tür der Hoch­schu­le Hof im Überblick

Wann : Don­ners­tag, 12.01.2023, 9.30 – 16.00 Uhr

Wo : Hoch­schu­le Hof, Alfons-Gop­pels-Platz 1, 95028 Hof

: Umfang­rei­ches Vor­trags- und Vor­le­sungs­pro­gramm , wie z.B. „Die Stu­di­en­gän­ge Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten (modu­lar), Inno­va­ti­ve Tex­ti­li­en, Tex­til­de­sign und Design und Mobi­li­tät stel­len sich vor“ oder „Maschi­nen, Werk­stof­fe, Elek­tri­zi­tät, Digi­ta­li­sie­rung und Fabri­ken – was hat das alles mit unse­rer Zukunft zu tun?“

, wie z.B. „Die Stu­di­en­gän­ge Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten (modu­lar), Inno­va­ti­ve Tex­ti­li­en, Tex­til­de­sign und Design und Mobi­li­tät stel­len sich vor“ oder „Maschi­nen, Werk­stof­fe, Elek­tri­zi­tät, Digi­ta­li­sie­rung und Fabri­ken – was hat das alles mit unse­rer Zukunft zu tun?“ Cam­pus­füh­run­gen , Besich­ti­gung des Markt­for­schungs­la­bors und des Maker Space

, Besich­ti­gung des Markt­for­schungs­la­bors und des Maker Space Per­sön­li­che Bera­tung durch das Team der Zen­tra­len Studienberatung

Das Pro­gramm zum Down­load gibt es unter https://​www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​s​t​u​d​i​u​m​/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​e​n​/​s​c​h​u​e​l​e​r​a​n​g​e​b​o​t​e​.​h​tml

