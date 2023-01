Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

Die Ermitt­ler suchen Zeugen

ERMREUTH / LKR. FORCH­HEIM. Ver­mut­lich in der Sil­ve­ster­nacht ging an der Syn­ago­ge in dem Orts­teil von Neun­kir­chen am Brand eine Fen­ster­schei­be zu Bruch. Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg und die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg haben die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Am Neu­jahrs­mor­gen bemerk­te eine Spa­zier­gän­ge­rin eine zer­bro­che­ne Fen­ster­schei­be an der Syn­ago­ge in Ermreuth. Das Gebäu­de steht in der Wag­ner­gas­se 8, einer Sei­ten­stra­ße der Dach­stadter Stra­ße. Wohl in der Sil­ve­ster­nacht beschä­dig­ten Unbe­kann­te die Schei­be direkt neben dem Eingang.Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg und die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg als zustän­di­ge Ermitt­lungs­be­hör­den bit­ten um Hin­wei­se aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Sil­ve­ster­nacht in der Wag­ner­gas­se in Ermreuth gese­hen oder gehört, dass die Schei­be zu Bruch ging?

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen im Bereich rund um die Syn­ago­ge gese­hen oder sonst ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Bit­te mel­den sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.