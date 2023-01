„Wir kom­men daher aus dem Morgenland“

Über 50 Stern­sin­ger der Pfar­rei St. Niko­laus Eber­mann­stadt fei­ern am Drei­kö­nigs-Tag um 08:30 Uhr gemein­sam mit der Band „KAI­LAS“ den Aus­sendungs­got­tes­dienst, der heu­er unter dem Mot­to „Kin­der stär­ken, Kin­der schüt­zen“ – damit Kin­der heu­te leben kön­nen!“ steht. Pater Nor­bert Hof­mann sowie Pasto­ral­re­fe­rent Andre­as Löb­en­fel­der vom Orga­ni­sa­ti­ons­team laden dazu recht herz­lich in die Stadt­pfarr­kir­che ein. Nach der Aus­sendung seg­nen dann die Stern­sin­ger die Häu­ser von Eber­mann­stadt mit geweih­ter Krei­de und bit­ten herz­lichst um eine Spen­de für Kin­der in Not.