Ingo Sei­y­del erzählt Geschich­ten mit Block, Stift und AquarellFarbe

Wenn Ingo Sey­del mit Skiz­zen­block, Stift und Aqua­rell­far­ben unter­wegs ist, dann ent­ste­hen Geschich­ten sei­ner Umge­bung in sei­nen Bil­dern. Der Grün­der der Face­book-Grup­pe „Urban Sket­chers Coburg“ möch­te sei­ne Kunst mit ande­ren tei­len. „Ein­an­der unter­stüt­zen, gemein­sam zeich­nen, online ver­öf­fent­li­chen“ ist im Mani­fest der Urban Sket­cher“ festgelegt.

Noch schö­ner ist es, die ent­stan­de­nen Bil­der im Ori­gi­nal zu sehen. Ingo Sey­del stellt bis zum Sams­tag, 4. Febru­ar, in den Räu­men der Stadt­bü­che­rei Coburg aus. Vie­le Moti­ve stam­men aus Coburg, aber auch Ein­drücke aus Wan­gen, Nürn­berg und Ber­lin fin­den sich in der Ausstellung.

Seit 2021 gibt Ingo Sey­del sein Wis­sen in VHS-Kur­sen ger­ne wei­ter. Neben ver­schie­de­nen Aus­stel­lun­gen wur­den sei­ne Bil­der bereits in Kalen­dern ver­öf­fent­licht. Der in Coburg leben­de Diplom-Ver­wal­tungs­wirt (FH) arbei­tet in Dörfles-Esbach.