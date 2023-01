Impul­se für die kom­mu­na­le Energiewende

In Ober­fran­ken ist die neue För­der­run­de für das Pro­jekt „Kom­mu­na­les Ener­gie­coa­ching“ mit 15 Kom­mu­nen gestartet.

Die aus­ge­wähl­ten Kom­mu­nen sind:

Markt Hirschaid, Gemein­de Wals­dorf (Land­kreis Bamberg)

Gemein­de Fich­tel­berg, Gemein­de Mehl­mei­sel (Land­kreis Bayreuth)

Gemein­de Mee­der, Gemein­de Wei­trams­dorf (Land­kreis Coburg)

Stadt Eber­mann­stadt, Markt Eggols­heim, Markt Göß­wein­stein (Land­kreis Forchheim)

Gemein­de Leu­polds­grün, Stadt Münch­berg (Land­kreis Hof)

Markt Markt­ro­dach (Land­kreis Kronach)

Gemein­de Ködnitz, Stadt Kup­fer­berg (Land­kreis Kulmbach)

Gemein­de Hoch­stadt a. Main (Land­kreis Lichtenfels)

Die aktu­el­le För­der­run­de stieß auf gro­ßes Inter­es­se. Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz: „Das Kom­mu­na­le Ener­gie­coa­ching setzt rich­tungs­wei­sen­de Impul­se für eige­ne Ener­gie­pro­jek­te der Kom­mu­nen. Es ist daher sehr zu begrü­ßen, dass das För­der­pro­jekt in Ober­fran­ken fort­ge­setzt wer­den kann.“

Die Kom­mu­nen neh­men eine zen­tra­le Rol­le bei der Umset­zung von Kli­ma­schutz und Ener­gie­wen­de vor Ort ein. Vor allem klei­ne­re Gemein­den kön­nen aber oft­mals nicht das Know-how und die per­so­nel­len Res­sour­cen vor­hal­ten, um die­se Auf­ga­ben zu stem­men. Mit dem För­der­pro­jekt „Kom­mu­na­les Ener­gie­coa­ching“ unter­stützt die Regie­rung von Ober­fran­ken ins­be­son­de­re klei­ne und mitt­le­re Städ­te, Märk­te und Gemein­den in Ober­fran­ken mit einer exter­nen unab­hän­gi­gen Fach­be­ra­tung. Die Kosten wer­den zu 100 Pro­zent vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie getra­gen. Als Ener­gie­coach fun­giert die Ener­gie­agen­tur Nord­bay­ern GmbH mit Sitz in Kulm­bach. An ins­ge­samt zehn Tagen berät die Agen­tur jede Teil­neh­mer­kom­mu­ne hin­sicht­lich ener­giere­le­van­ter The­men, zeigt Hand­lungs­mög­lich­kei­ten auf und beglei­tet bei der Umset­zung kon­kre­ter Maßnahmen.

Das Ener­gie­coa­ching besteht aus zwei Pro­jekt­bau­stei­nen: Energiecoaching_​Basis (Initi­al­be­ra­tung) und Energiecoaching_​Plus (ver­tief­te Umset­zungs­be­glei­tung). Im Energiecoaching_​Basis erar­bei­tet der Ener­gie­coach eine erste Stand­ort­be­stim­mung und die Emp­feh­lung sinn­vol­ler Maß­nah­men. Anschlie­ßend kann die Gemein­de für eine aus­ge­wähl­te Maß­nah­me eine wei­ter­füh­ren­de Bera­tung in Anspruch nehmen.

Die Gemein­de Hoch­stadt a. Main (Land­kreis Lich­ten­fels) hat bei­spiels­wei­se kürz­lich das Energiecoaching_​Basis abge­schlos­sen und sich erfolg­reich für die Fort­set­zung des Coa­chings in die­sem Jahr bewor­ben. Bür­ger­mei­ster Max Zeul­ner: „Das Energiecoaching_​Basis hat uns den Hand­lungs­be­darf, aber auch die kon­kre­ten Ansät­ze auf­ge­zeigt, um Ener­gie ein­zu­spa­ren und wel­che Mög­lich­kei­ten wir zur Selbst­ver­sor­gung haben, zum Bei­spiel durch Pho­to­vol­ta­ik. Mit dem Coaching_​Plus wer­den wir nun im näch­sten Schritt unter­su­chen, ob eine Nah­wär­me­ver­sor­gung für die kom­mu­na­len Ein­rich­tun­gen im Orts­kern umsetz­bar ist.“

Mit dem Energiecoaching_​Plus kön­nen unter ande­rem detail­lier­te­re Unter­su­chun­gen, ins­be­son­de­re im Bereich der kom­mu­na­len Lie­gen­schaf­ten, geför­dert wer­den. Die Gemein­de War­men­stein­ach (Land­kreis Bay­reuth) hat hier­von ganz prak­tisch pro­fi­tie­ren kön­nen, wie Bür­ger­mei­ster Axel Herr­mann betont: „Durch das Ener­gie­coa­ching haben wir einen sehr gro­ßen Nut­zen erfah­ren, da wir nun aus­führ­li­che Daten für unse­re Lie­gen­schaf­ten vor­lie­gen haben.“ So habe sich im Fall der Sport- und Fest­hal­le gezeigt, dass der Ersatz­neu­bau wirt­schaft­li­cher als eine Sanie­rung ist. Mit den aus­ge­ar­bei­te­ten Unter­la­gen hat die Gemein­de erfolg­reich eine För­de­rung durch das Inve­sti­ti­ons­pro­gramm KIP‑S beantragt.

Auch die Umset­zung Erneu­er­ba­rer-Ener­gien-Pro­jek­te wird im Energiecoaching_​Plus unter­stützt. Bür­ger­mei­ster Jörg Neu­bau­er erläu­tert das für die Gemein­de Wei­ßen­brunn (Land­kreis Kro­nach): „Durch das Ener­gie­coa­ching wur­den und wer­den vie­le Ideen zu Ener­gie­ef­fi­zi­enz und erneu­er­ba­ren Ener­gien in die Tat umge­setzt, zum Bei­spiel die Errich­tung einer PV-Anla­ge zur Nut­zung des selbst­er­zeug­ten Stroms für den Betrieb der Klär­an­la­ge. Dadurch konn­ten wir auch bezüg­lich der Wirt­schaft­lich­keit von erneu­er­ba­ren Ener­gien über­zeugt wer­den, trotz auf den ersten Blick höhe­rer Kosten.“

Hin­ter­grund

Die Regie­rung von Ober­fran­ken war 2012 die erste Regie­rung in Bay­ern, die im Rah­men eines Pilot­pro­jek­tes mit dem Ener­gie­coa­ching begon­nen hat­te. Seit­dem wur­den bereits 95 Gemein­den gecoacht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt „Kom­mu­na­les Ener­gie­coa­ching“ gibt es unter www​.reg​-ofr​.de/​e​n​e​r​g​i​e​c​o​a​c​h​ing.