Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

29-Jäh­ri­ge nach Über­schlag mit Auto schwer verletzt

COBURG. Nach einem Über­schlag mit ihrem Fahr­zeug im Cobur­ger Stadt­ge­biet, muss­te die Feu­er­wehr eine 29-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg mit schwe­ren Ver­let­zun­gen aus ihrem Fahr­zeug befrei­en. Das Auto der Frau hat nur noch Schrottwert.

Die 29-Jäh­ri­ge, die um 23:15 Uhr mit ihrem Seat auf der Nior­ter Stra­ße unter­wegs war, kam aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che von der Stra­ße ab und blieb mit der Fahr­zeug­front an einem gro­ßen Stein hän­gen, der im Bereich einer Park­platz­zu­fahrt in der angren­zen­den Grün­flä­che lag. Das Fahr­zeug über­schlug sich und blieb weni­ge Meter wei­ter auf der Stra­ße lie­gen. Die alar­mier­ten Kräf­te der Feu­er­wehr befrei­ten die schwer­ver­letz­te Frau aus ihrem Fahr­zeug. Sie wur­de vom Ret­tungs­dienst in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Den Scha­den am völ­lig zer­stör­ten Fahr­zeug schät­zen die Beam­ten auf 20.000 Euro. Das Auto wur­de von einem Abschlepp­dienst gebor­gen und die Fahr­bahn im Anschluss gerei­nigt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Unbe­kann­ter riss Spie­gel von Auto ab

COBURG. Ein Sach­scha­den von 500 Euro ver­ur­sach­te ein bis­lang Unbe­kann­ter an einem gepark­ten VW in der Stra­ße „Wei­chen­ge­reuth“.

Eine 39-Jäh­ri­ge hat­te ihr Fahr­zeug in der Zeit von Mon­tag, 20:30 Uhr bis Diens­tag 13:40 Uhr vor einem Mehr­fa­mi­li­en­haus abge­stellt. In die­sem Zeit­raum trat bzw. riss der Unbe­kann­te den lin­ken Außen­spie­gel des Fahr­zeugs ab. Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Ruf­num­mer 09561–645/0 entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mit Dro­gen am Steuer

Küps – Am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 23.50 Uhr wur­de in der Kulm­ba­cher Stra­ße in Küps der Fah­rer eines Daimler/​Crysler durch Beam­te der Poli­zei Kro­nach einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei muss­ten bei dem Fah­rer diver­se dro­gen­kon­sum­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wer­den. Die­ser Anfangs­ver­dacht wur­de mit­tels eines ent­spre­chen­den Dro­gen­tests veri­fi­ziert. Die Wei­ter­fahrt war been­det und der 28jährige Mann muss mit einem nicht uner­heb­li­chen Buß­geld sowie mit einem Fahr­ver­bot rechnen.

PKW ange­fah­ren und geflüchtet

Stock­heim – Ihren Audi park­te eine Geschä­dig­te wäh­rend ihrer Ein­käu­fe am Diens­tag, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.05 Uhr auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Indu­strie­stra­ße in Stock­heim. Als sie wie­der zu ihrem Fahr­zeug kam, muss­te sie fest­stel­len, dass ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen ihr Auto gefah­ren war und dies im rech­ten Heck­be­reich beschä­digt hat­te. Auf­grund des Scha­dens­bil­des wäre es mög­lich, dass die Beschä­di­gung von einer Anhän­ger­kupp­lung stam­men könn­te. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 900 Euro.

Erheb­li­che Män­gel festgestellt

Markt­ro­dach – Im Rah­men der Kon­trol­le eines VW Trans­por­ters am Diens­tag, gegen 07.30 Uhr in der Ernst-Dreefs-Stra­ße in Unter­ro­dach muss­ten am Fahr­zeug des 55jährigen Fahr­zeug­len­kers erheb­li­che Män­gel fest­ge­stellt wer­den, wel­che die Ver­kehrs­si­cher­heit beein­träch­tig­ten. Auf­grund die­ser Män­gel war die Betriebs­er­laub­nis erlo­schen; die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Gegen den Fahr­zeug­füh­rer wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.

Geschwin­dig­keit wur­de überprüft

Küps / Markt­ro­dach – Durch Beam­te der PI Kro­nach wur­den am ver­gan­ge­nen Diens­tag Geschwin­dig­keits­über­prü­fun­gen vor­ge­nom­men. In der Zeit von 09.15 Uhr bis 11.15 Uhr wur­de eine Laser­mes­sung auf der B173 im Bereich Ober­lan­gen­stadt durch­ge­führt. 6 Fahr­zeug­füh­rer kamen mit einer kosten­pflich­ti­gen Ver­war­nung davon, bei wei­te­ren 6 Ver­kehrs­teil­neh­mer muss­te auf­grund der erhöh­ten Geschwin­dig­keit ein Buß­geld­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wer­den. Der „trau­ri­ge Spit­zen­rei­ter“ wur­de bei erlaub­ten 50 km/​h mit einer Geschwin­dig­keit von 81 km/​h gemes­sen. Bei einer wei­te­ren Kon­trol­le in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf der B173 im Bereich von Markt­ro­dach muss­ten ins­ge­samt 10 Fahr­zeug­füh­rer, mit teil­wei­se erheb­li­chen Über­schrei­tung bean­stan­det wer­den. Hier wur­de der schnell­ste Fahr­zeug­füh­rer bei eben­falls erlaub­ten 50 km/​h mit einer Geschwin­dig­keit von 89 km/​h gemessen.