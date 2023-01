Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BISCH­BERG. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter aus einem Kel­ler eines Wohn­hau­ses im Röthel­bach­weg zwei Fahr­rä­der der Mar­ke Cube im Gesamt­wert von etwa 4.500 Euro. Durch das Auf­he­beln der Kel­ler­tü­re ent­stand an die­ser ein Sach­scha­den von ca. 100 Euro. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib der Her­ren­rä­der geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

KEM­MERN. Zwi­schen Mon­tag, 18.00 Uhr und Diens­tag, 14.00 Uhr stell­te ein BMW-Fah­rer sei­nen Pkw ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rad der Dorf­acker­stra­ße ab. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer beschä­dig­te den Kot­flü­gel sowie das lin­ke, hin­te­re Licht und ent­fern­te sich anschlie­ßend ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 2.500 Euro zu küm­mern. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ver­steck­ter Joint und Fahn­dungs­no­tie­rung festgestellt

BAY­REUTH. Am Diens­tag­abend kon­trol­lier­ten Poli­zei­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth einen 31-Jäh­ri­gen am Haupt­bahn­hof in Bay­reuth. Bei der Durch­su­chung konn­te ein Joint auf­ge­fun­den wer­den. Zudem stell­te sich her­aus, dass der Mann gesucht wird.

Gegen 20 Uhr geriet der Mann am Bahn­hof in eine Per­so­nen­kon­trol­le. Die Beam­ten durch­such­ten ihn im Anschluss nach ver­bo­te­nen Gegen­stän­den. Hier­bei konn­te ein fer­tig gedreh­ter Joint im Hand­schuh ver­steckt auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt wer­den. Bei einem Abgleich mit dem Fahn­dungs­be­stand stell­te sich her­aus, dass der 31-Jäh­ri­ge aus einem The­ra­pie­zen­trum abgän­gig war. Die Beam­ten brach­ten ihn in die Ein­rich­tung zurück. Gegen den Mann lau­fen nun straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen auf­grund des Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fah­rer­flucht

Eber­mann­stadt. In der Nacht zum Diens­tag beschä­dig­te eine unbe­kann­te Per­son in der Kop­pen­burg­stra­ße zwei Fahr­zeu­ge und rich­te­te dabei einen Scha­den in Höhe von 200 Euro an. Beim Vor­bei­lau­fen brach der Täter ver­mut­lich aus Über­mut die Heck­schei­ben­wi­scher an einem Ford Focus und einem BMW ab und ent­fern­te sich uner­kannt. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet um Hinweise.

Geschwin­dig­keit übertreten

Wei­lers­bach. Am Diens­tag kurz vor Mit­ter­nacht erfass­ten die Beam­ten der Poli­zei Eber­mann­stadt mit ihrem Laser­mess­ge­rät einen zu schnell­fah­ren­den BMW-Fah­rer auf der B 470. Der 25-jäh­ri­ge Mann aus Eber­mann­stadt war in der 70-er Zone mit 101 km/​h gemes­sen wor­den und muss neben Punk­ten in Flens­burg noch mit einer emp­find­li­chen Geld­bu­ße rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. Am Mon­tag­mit­tag ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter zwei 5‑Li­ter-Kani­ster im Gesamt­wert von 148,00 Euro von der Außen­aus­la­ge einer Tank­stel­le in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße. Bei den Die­ben soll es sich um eine männ­li­che Per­son, ca. 50 Jah­re alt und eine etwa 30-jäh­ri­ge Frau han­deln. Die Ermitt­lun­gen wur­den auf­ge­nom­men. Sach­dien­li­che Hin­wei­se sind an die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 zu richten.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Ein 30-Jäh­ri­ger bedroh­te in der Bam­ber­ger Stra­ße am Diens­tag­abend zunächst die ein­ge­setz­ten Beam­ten, nach­dem er zuvor Gegen­stän­de von sei­ner Woh­nung auf die Stra­ße warf. Im Rah­men sei­ner anschlie­ßen­den Fest­nah­me wur­den drei Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim jeweils leicht ver­letzt. Auf­grund Fremd­ge­fähr­lich­keit erfolg­te die behörd­li­che Ein­wei­sung in ein nahe­ge­le­ge­nes Klinikum.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Wei­ter­fahrt untersagt

ZETT­LITZ / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­abend muss­te sich ein 56-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test vor Ort ergab einen Wert von 0,54 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und das Fahr­zeug ver­kehrs­si­cher abge­stellt. Den Mann erwar­tet eine Anzei­ge nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Wei­ßen Golf angefahren

LICH­TEN­FELS. Eine 44-jäh­ri­ge Frau erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei wegen einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Sie park­te ihren Pkw am Don­ners­tag in der Zeit von 08:00 – 18:00 Uhr in der Kro­nacher Stra­ße neben der Stadt­apo­the­ke. In die­sem Tat­zeit­raum beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter ihren wei­ßen Golf und fuhr ver­mut­lich dage­gen. Die Heck­stoß­stan­ge auf der lin­ken Sei­te wur­de hier­bei ver­kratzt. Der Sach­scha­den wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/ 9520–0 entgegen!