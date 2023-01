Ein­stim­mi­ge Wie­der­wahl des gesam­ten Vor­stan­des im Jubi­lä­ums­jahr 2022

Der Club der moder­nen Haus­frau­en Bam­berg hat­te auf sei­ner Mit­glie­der­ver­samm­lung Ende des Jah­res eini­ges zu tun: Er wähl­te zwei­mal mit 100% den bestehen­den Vor­stand und den Bei­rat wie­der und zog Bilanz über das 50 jah­ri­ge Jubilaum, das gebüh­rend gefei­ert wurde.

Die Erste Vor­sit­zen­de Danie­la Reinfel­der bedank­te sich bei den Mit­glie­dern für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en über die letz­ten zwei Jah­re: „Ohne eure Hil­fe und die eurer Ange­ho­ri­gen, ohne das Mit­wir­ken der vie­len Freun­de, Bekann­ten und Fans waren mei­ne Arbeit und die umge­setz­ten Pro­jek­te nicht mog­lich gewe­sen.“ Schwie­rig war es das Club­le­ben in den letz­ten zwei Jah­ren wegen Coro­na am Lau­fen zu hal­ten. Daher war man sicht­lich froh in gro­ßer Run­de und mit vie­len Ehren­ga­sten, ange­fan­gen mit der Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, dem Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Gasten mit denen lang­jah­rig bestens zusam­men­ar­bei­tet wur­de, einen ver­gnüg­li­chen Abend genie­ßen zu konnen.

Kein Wun­der, dass sie und der Bei­rat ein­stim­mig wie­der­ge­wahlt wur­den. Vor allem stell­te sich nach dem bis­her Erreich­ten die Fra­ge der Zukunft: „Wir haben viel erreicht, doch es gibt wei­ter­hin eini­ges zu tun, das wis­sen wir alle“, so Reinfel­der. Ein Club in Bewe­gung: So ging die Jubilaum­srei­se mit Bus und Schiff nach Gote­borg und Kopen­ha­gen und erfüll­te die Teil­neh­mer mit vie­len Ein­drücken und jeder Men­ge Spass. Für 2023 sind auf­grund der aus­ge­zeich­ne­ten Reso­nanz der bis­he­ri­gen Rei­se­un­ter­neh­mun­gen noch mehr Tages­fahr­ten, Kul­tur- und Kunst­pro­jek­te. So steht bei­spiels­wei­se als nach­stes Paris auf dem Programm.

Doch nicht nur Aus­flü­ge sind wich­tig, son­dern auch die Pfle­ge der Kern­kom­pe­ten­zen Kochen und Kul­tur in Bam­berg, so wer­den ver­schie­de­ne Thea­ter­vor­stel­lun­gen besucht, eben­so wie die Bam­ber­ger Bür­ger­ver­ei­ne, Kün­ster­ate­liers und die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung eines beson­de­ren Pro­jek­tes. „Wir wer­den uns für 2023 beson­ders am Kin­der-und Jugend­ho­spiz Ster­nen­zelt betei­li­gen „In die­sem Sin­ne wol­len wir glei­cher­ma­ßen Tra­di­tio­nen erhal­ten und die Zukunft gestal­ten“, erklar­te Danie­la Reinfel­der. „Ich freue mich sehr, dass ich in die­sem tol­len Team auch wei­ter dar­an arbei­ten darf.“