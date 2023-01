Sunn­a­blum­ma im Corona-Winter

„Sunn­a­blum­ma“ blü­hen mit­ten im Win­ter, wenn der frän­ki­sche Dichterstar Fitz­ge­rald Kusz aus sei­nem gleich­na­mi­gen neu­en Gedicht­band liest. Der Anlass: Das „Poe­ten-Ecke­la“ ver­sam­melt zum 100. Mal die Bücher-Freun­de aus Grä­fen­berg und Umge­bung zur genüss­lich-lite­ra­ri­schen Kaf­fee-Run­de. Dass Kusz in die­ser Gegend auf­ge­wach­sen ist und schon als Kind die küh­len Flu­ten des Grä­fen­ber­ger Frei­bads genos­sen hat, schlägt sich – neben Coro­na-Melan­cho­lie – auch in den poe­ti­schen Nah­auf­nah­men sei­ner lako­ni­schen Dia­lekt-Gedich­te nie­der: Da ist Musik drin – echt frän­kisch – echt gut!

Kusz, 1944 in Nürn­berg gebo­ren, in Forth auf­ge­wach­sen und seit sei­ner Kind­heit mit Grä­fen­berg ver­bun­den, hat den frän­ki­schen Dia­lekt in der Welt­spra­che der Poe­sie salon­fä­hig gemacht. Sein in der Coro­na­zeit ent­stan­de­ner Gedicht­band ist nach Mei­nung der Süd­deut­schen Zei­tung ein „Spät­mei­ster­werk“. „Natur­er­fah­run­gen, der Coro­na-Lock­down im Kul­tur­be­trieb und Bio­gra­phi­sches spie­len im Gedicht­band „Sunn­a­blum­ma“ eine Rol­le… Der Autor blät­tert in Gedan­ken durch sein Foto­al­bum, er schreibt über die Lie­be und erin­nert sich an sei­ne Großmutter…Seine Erin­ne­run­gen an Kind­heit und Fami­lie berühren…Fitzgerald Kusz‘ Mund­art­ly­rik-Band ver­eint das, was Kusz am besten kann: Die frän­ki­sche Spra­che fast wie Musik erklin­gen las­sen…“ urteil­te der Baye­ri­sche Rundfunk.

Sonn­tag, 15. Janu­ar 2023, 16 Uhr

Histo­ri­sches Rat­haus Gräfenberg

Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht -

Ver­an­stal­tungs­vor­schau des „Poe­ten-Ecke­la”

Grä­fen­berg: Eine Stadt liest!

Nach der Coro­na-Pan­de­mie star­tet der Kul­tur­ver­ein 2023 wie­der mit sei­ner Sonn­tag-Nach­mit­tag-Lese-Rei­he bei Kaf­fee und Kuchen in Fried­manns Bräust­überl. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger stel­len ihre Lieb­lings­bü­cher vor oder lesen aus eige­nen Wer­ken und plau­dern dar­über mit dem Publi­kum. Aber das 100. Poe­ten-Ecke­la fin­det am 15. Janu­ar um 16 Uhr im Rat­haus­saal statt – mit Fitz­ge­rald Kusz!

Wei­te­re Veranstaltungen:

Sonn­tag, 26. Febru­ar um 16 Uhr mit Michae­la Moritz („111 Orte in der Frän­ki­schen Schweiz, die man gese­hen haben muss“)

Sonn­tag, 12. März um 16 Uhr mit Rein­hard Müller/​Nikolaus Pöhl­mann („Orts- und Häu­ser­chro­nik Sollenberg“)

Sonn­tag, 30. April um 16 Uhr mit Hei­de­ma­rie von Stock­hau­sen („Zwei Frän­kin­nen auf dem Weg nach Weimar“)

Der Ein­tritt ist frei!

Eine Ver­an­stal­tungs­rei­he des Kul­tur­ver­eins Wirnt von Grä­fen­berg e.V, https://​wirnt​kul​tur​ver​ein​.de/