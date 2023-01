Im Wald­kin­der­gar­ten bie­tet die „BiNa Bil­dungs­ort Natur“ am kom­men­den Frei­tag, 13.01.2023 recht­zei­tig vor den Kin­der­gar­ten­an­mel­de­ta­gen in Peg­nitz einen Info­nach­mit­tag an.

Inter­es­sier­te Eltern kön­nen mit ihren Kin­dern vor­bei­kom­men, sich in Ruhe umschau­en und mit uns ins Gespräch kom­men und uns ken­nen­ler­nen. Oder sie buchen über unse­re Web­sei­te einen Ter­min und wir kön­nen uns Zeit nur für ihre Fra­gen neh­men, zum Bei­spiel Wald­kin­der­gar­ten – was ist das und wie funk­tio­niert das? Ist das was für unser Kind und: Sind die Kin­der die gan­ze Zeit drau­ßen und wo gehen sie auf Toilette?

Und wäh­rend sich die Eltern infor­mie­ren, kön­nen die Klei­nen das gan­ze Gelän­de erkun­den, im Tipi spie­len, in der Matsch­kü­che „kochen“ oder am Werk­tisch sägen und feilen.

Wann: Frei­tag, 13. Janu­ar 2023 – 13:30 bis 16:30 Uhr

Wo: Wald­kin­der­gar­ten Peg­nitz , am Wald­platz am Schloßberg

, am Wald­platz am Schloßberg Wet­ter: Auch bei schlech­tem Wet­ter, dann in der Schutzhütte

Mehr infos: www​.wald​kin​der​gar​ten​peg​nitz​.de