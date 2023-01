Büh­nen­träu­me zum Mit­neh­men: Pas­send zum nahen­den Fasching lädt das ETA Hoff­mann Thea­ter am Sams­tag, 04. Febru­ar, von 10:00 bis 14:00 Uhr, zum gro­ßen Fun­dus­ver­kauf in sein Foy­er ein. Kostü­me, die eigens in der Thea­ter-Schnei­de­rei her­ge­stellt wur­den, Fest­tags- und All­tags­klei­dung, aber auch Stof­fe, Gar­ne, Taschen und Hüte suchen ein neu­es Zuhau­se. Es darf gemein­sam mit ande­ren Schnäppchenjäger*innen, Faschings­fans und Bastler*innen gestö­bert, ent­deckt und anpro­biert wer­den. Dabei gibt es zahl­rei­che Schät­ze zu erwer­ben! Der Ein­tritt ist frei.