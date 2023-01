Hoher Erfah­rungs­schatz sichert eine hohe Qua­li­tät der Behandlung

Das Brust­krebs­zen­trum am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg fei­ert 15 Jah­re durch­ge­hen­de Zer­ti­fi­zie­rung über die Deut­sche Krebs­ge­sell­schaft. Damit kön­nen Betrof­fe­ne sich seit 15 Jah­ren auf eine qua­li­täts­ge­si­cher­te kom­pe­ten­te Behand­lung im zer­ti­fi­zier­ten Zen­trum verlassen.

Krebs­er­kran­kun­gen ver­än­dern alles: Eine sol­che Dia­gno­se ver­än­dert das Leben von einem Moment auf den ande­ren. Betrof­fe­ne sehen sich mit vie­ler­lei Fra­gen und Unsi­cher­hei­ten kon­fron­tiert und auch die Fra­ge nach der best­mög­li­chen Behand­lung ist für vie­le existenziell.

Das Brust­krebs­zen­trum des REGIO­MED Kli­ni­kums Coburg arbei­tet bereits seit 15 Jah­ren nach den Vor­ga­ben der Deut­schen Krebs­ge­sell­schaft und ist als erstes Organ­zen­trum am Stand­ort in Coburg hier­für auch durch­ge­hend seit 2007 zer­ti­fi­ziert wor­den. Wie wich­tig eine sol­che Ein­rich­tung ist, zeigt die Sta­ti­stik: Brust­krebs ist die häu­fig­ste Krebs­er­kran­kung bei Frau­en. Über 70.000 Mal pro Jahr müs­sen Medi­zi­ner die­se Dia­gno­se bei Frau­en in Deutsch­land stel­len. Allein am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg wur­den in den ver­gan­ge­nen 15 Jah­ren 2.438 Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten behandelt.

Denn nicht nur Frau­en kön­nen erkran­ken, auch bei Män­nern kommt die Dia­gno­se Brust­krebs vor.

Recht­zei­tig erkannt und behan­delt, sind die mei­sten Erkran­kun­gen inzwi­schen heil­bar, daher ist eine regel­mä­ßi­ge Vor­sor­ge gera­de bei Frau­en, durch Selbst­un­ter­su­chung, Arzt­be­su­che und die Teil­nah­me an Vor­sor­ge­lei­stun­gen sowie am Mam­mo­gra­phie-Scree­ning wich­tig. Gegen die Krebs­zel­len in der Brust­drü­se gibt es dabei vie­ler­lei Ansät­ze, die in einem onko­lo­gi­schen Zen­trum, wie am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg, durch die Tumor­kon­fe­renz in einem kom­pe­ten­ten Exper­ten­netz­werk bespro­chen wer­den. Jeder Fall wird dabei spe­zi­fisch bespro­chen und die beste The­ra­pie­emp­feh­lung durch ein Netz­werk aus Radio­lo­gen, Strah­len­the­ra­peu­ten, Patho­lo­gen, Onko­lo­gen und Gynä­ko-Onko­lo­gen fest­ge­legt. Wie der Krebs am effek­tiv­sten bekämpft wird, ent­schei­den die Ärz­te im Brust­krebs­zen­trum anhand der neue­sten Leit­li­ni­en, der Stu­di­en­la­ge und ihrer jahr­zehn­te­lan­gen Erfah­rung. Zwi­schen­zeit­lich bele­gen Stu­di­en, dass die Über­le­bens­chan­cen von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, die sich an einem zer­ti­fi­zier­ten Brust­krebs­zen­trum behan­deln las­sen, signi­fi­kant höher sind.

Vie­le Mit­ar­bei­ter des Brust­zen­trums Coburg haben bereits den Auf­bau des Brust­zen­trums beglei­tet und sehen die Ent­wick­lun­gen in der zeit­li­chen Fol­ge. „Vie­les hat sich in den letz­ten Jah­ren ver­än­dert“ resü­miert Dr. Her­mann Zoche, Chef­arzt der Fach­ab­tei­lung für Gynä­ko­lo­gie und Geburts­hil­fe am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg und Lei­ter des Brut­s­krebs­zen­trums. „Durch den medi­zi­ni­schen Fort­schritt und neue Ope­ra­ti­ons­tech­ni­ken haben sich die Behand­lungs­sche­ma­ta in den letz­ten Jah­ren grund­le­gend geän­dert und auch durch die Ein­füh­rung einer inter­dis­zi­pli­nä­ren Tumor­kon­fe­renz wur­de die Ver­sor­gungs­si­cher­heit von Betrof­fe­nen erhöht. Neue Medi­ka­men­te und strah­len­ar­me Behand­lun­gen haben Hei­lungs­chan­cen ver­bes­sert und die onko­lo­gi­sche The­ra­pie scho­nen­der gemacht, aber auch immer kom­ple­xer. Im Vor­der­grund steht inzwi­schen ein leit­li­ni­en­ge­rech­ter ganz­heit­li­cher Ansatz, der fach­über­grei­fend eine orga­ni­sier­te Zusam­men­ar­beit und auf­ein­an­der abge­stimm­te The­ra­pie­schrit­te bedingt. Unver­än­dert ist aber der gro­ße Bedarf an fein­füh­li­gem Aus­tausch gera­de auch mit den Mit­ar­bei­ten­den der Kli­nik, die für Betrof­fe­ne ein fester Anker wäh­rend der Behand­lung sind“, so Chef­arzt Zoche.

Vie­le Mit­ar­bei­ter aus dem Unter­stüt­zungs­team des Brust­zen­trums sind schon seit Grün­dung des Brust­zen­trums 2007 mit an Bord, dar­un­ter die Case-Mana­ge­rin­nen. Sie ste­hen den Betrof­fe­nen wäh­rend des gesam­ten Behand­lungs­pro­zes­ses, ob ambu­lant oder sta­tio­när, als erster Ansprech­part­ner zur Ver­fü­gung. Gera­de wäh­rend Coro­na, als die Ope­ra­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten auf ein Mini­mum her­un­ter­ge­fah­ren wur­den, haben sie die Betrof­fe­nen mit ihren Äng­sten gehört und ihnen durch bela­sten­de Situa­tio­nen gehol­fen. So, wie auch die Mit­ar­bei­ter der Tumordoku­men­ta­ti­on, der Stu­di­en­ab­tei­lung, der Psy­cho­on­ko­lo­gie, Sozi­al­dien­ste, Kli­nik­seel­sor­ge oder der onko­lo­gi­schen Fach­pfle­ge sind sie ein essen­ti­el­ler Teil der umfas­sen­den Behand­lung von Tumor­pa­ti­en­ten, die am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg unter einem Dach ver­eint wird.

Micha­el Musick, Geschäfts­füh­rer der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH, gra­tu­liert der Fach­ab­tei­lung um Dr. Her­mann Zoche zur erneu­ten Rezer­ti­fi­zie­rung. „Ich bin stolz auf die Team­lei­stung, die Sie alle seit 15 Jah­ren zum Woh­le der Ihnen anver­trau­ten Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten lei­sten. Ohne Sie wären die Betrof­fe­nen der Regi­on weit weni­ger umfas­send ver­sorgt. Dass vie­le Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten von einer wohn­ort­na­hen ganz­heit­li­chen The­ra­pie gegen Brust­krebs pro­fi­tie­ren und dabei inzwi­schen gute Hei­lungs­chan­cen bestehen ist auch Ihr Verdienst.“