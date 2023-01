Teil­nah­me am 18. Janu­ar ist kostenlos

Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am Mitt­woch, 18. Janu­ar von 9.00 bis 10.30 Uhr ein kosten­frei­es Online-Semi­nar zum The­ma „In fünf Schrit­ten zum Wunsch­job – mit Social Media“ an.

Bian­ca Heger: „Sie möch­ten sich beruf­lich neu ori­en­tie­ren oder ste­hen vor dem Wie­der­ein­stieg in die Arbeits­welt? Sie möch­ten dabei selbst­be­stimmt vor­ge­hen und sich von Stel­len­aus­schrei­bun­gen unab­hän­gig machen? Sie möch­ten die beruf­li­chen sozia­len Netz­wer­ke in Ihre Job­su­che mit einbeziehen?

In vie­len Bran­chen hat die klas­si­sche Bewer­bung aus­ge­dient. Über 50 Pro­zent der Jobs wer­den inzwi­schen über beruf­li­che Bezie­hun­gen, dem so genann­ten Vit­amin B, ver­ge­ben. Auf dem so genann­ten ver­deck­ten Arbeits­markt wer­den Jobs in beruf­li­chen Netz­wer­ken wei­ter­ge­ge­ben und ver­mit­telt, ohne dass eine Stel­le dafür aus­ge­schrie­ben wird.

Wie knüp­fe ich bei­spiels­wei­se als Wie­der­ein­stei­ger trag­fä­hi­ge Bezie­hun­gen zu mei­nen Wunsch-Arbeit­ge­bern? Wie fin­de ich pas­sen­de Arbeit­ge­ber, wenn ich die Bran­che wech­seln möch­te? In die­sem Work­shop ler­nen Sie eine 5‑Schrit­te-Metho­de ken­nen, die Abhil­fe schafft, die ange­passt ist an die heu­ti­gen Anfor­de­run­gen der Jobsuche.“

Anmel­dun­gen bit­te bis zum 16. Janu­ar an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de. Sie erhal­ten anschlie­ßend eine Bestä­ti­gung und Ein­la­dung mit dem Link zur Ver­an­stal­tung. Für die Teil­nah­me ist jedes inter­net­fä­hi­ge Gerät geeignet.

Die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.