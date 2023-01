Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ansturm bei Neu­eröff­nung eines Schnellrestaurants

Bucken­hof – Am Mon­tag, den 02.01.2023, wur­de in der Grä­fen­ber­ger Stra­ße 30 ein asia­ti­sches Schnell­re­stau­rant eröff­net. Auf­grund der Eröff­nungs­ak­ti­on „Essen für 1 Cent“, kam es zu einem Ansturm von Besu­chern auf die­ses. Zeit­wei­se kam es auf­grund des­sen zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen durch Per­so­nen auf der Fahr­bahn, die durch die Poli­zei wie­der in geord­ne­te „Bah­nen“ auf den Geh­weg gelenkt wer­den muss­ten. Nach Abspra­che mit dem Ver­ant­wort­li­chen, wur­de durch die­sen Ord­nungs­kräf­te ein­ge­setzt und Absper­run­gen errich­tet, so dass es zu kei­nen wei­te­ren Stö­run­gen kam.

Laden­dieb­stahl

ECKEN­TAL – Am Mon­tag­mit­tag, 02.01.2023, kauf­te eine 80-jäh­ri­ge Frau in einem Dro­ge­rie­markt in Ecken­tal ein. An der Kas­se bezahl­te sie jedoch nur einen Teil der Arti­kel in ihrer Ein­kaufs­ta­sche. Beim Ver­las­sen des Dro­ge­rie­markts schlug dar­auf­hin die auto­ma­ti­sier­te Dieb­stahl­si­che­rung an. Bei einer anschlie­ßen­den Über­prü­fung durch eine Mit­ar­bei­te­rin konn­te der Dieb­stahl fest­ge­stellt wer­den. Die Täte­rin erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Ver­kehrs­un­fall

Buben­reuth – Am Mon­tag­mit­tag, 02.01.2023, miss­ach­te­te ein 79-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer beim Ein­fah­ren in den Kreis­ver­kehr, von der Staatstra­ße 2244 aus Rich­tung Bai­ers­dorf kom­mend, die Vor­fahrt eines dort fah­ren­den 59-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rers. Hier­durch kam es auf der Kreis­fahr­bahn zum Zusam­men­stoß der bei­den Pkw. An bei­den Pkw ent­stand jeweils ein Sach­scha­den im nied­ri­gen vier­stel­li­gen Bereich. Die Fahr­zeu­ge blie­ben fahrbereit.

Müll­ab­la­ge­rung

Herolds­berg – Durch einen Pas­san­ten wur­de am Mon­tag, 02.01.2023, der hie­si­gen Poli­zei­dienst­stel­le eine grö­ße­re Müll­ab­la­ge­rung auf der B 2 von Nürn­berg kom­mend auf dem Park­platz kurz vor Herolds­berg mit­ge­teilt. Durch eine Strei­fe konn­te vor Ort eine grö­ße­re Anzahl an Müll­säcken mit Haus-/Sperr­müll fest­ge­stellt wer­den, die dort durch bis­lang unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher abge­legt wur­den. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Ver­ur­sa­chern geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760- 514.