Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Power­rie­gel lan­den in der Jacke

BAM­BERG. Power­rie­gel im Wert von ca. 12 Euro ent­wen­de­te ein 22-Jäh­ri­ger am Mon­tag­nach­mit­tag aus einem Super­markt in der Star­ken­feld­stra­ße. Ein Ange­stell­ter konn­te ihn beob­ach­ten, wie er die Rie­gel in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te und den Laden ver­ließ. Der Ange­stell­te konn­te ihn zur Rede stel­len und infor­mier­te die Poli­zei Bamberg.

Wod­ka soll­te nicht bezahlt werden

BAM­BERG. Der Laden­de­tek­tiv eines Super­mark­tes in der Star­ken­feld­stra­ße konn­te zwei Män­ner dabei beob­ach­ten, wie sie eine Fla­sche Wod­ka in einen mit­ge­führ­ten Ruck­sack steck­ten. An der Kas­se zahl­ten sie nur eine Packung Tabak und pas­sier­ten den Kas­sen­be­reich, ohne den Wod­ka zu bezah­len. Vom Laden­de­tek­tiv dar­auf ange­spro­chen, konn­te einer der bei­den Män­ner flüch­ten. Durch gesi­cher­te Video­auf­zeich­nun­gen, konn­te die­ser aller­dings von der Poli­zei am Abend auf­ge­grif­fen werden.

Auf­zug steht jetzt still

BAM­BERG. In der Sil­ve­ster­nacht wur­de zwi­schen Mit­ter­nacht und 1:45 Uhr ein Auf­zug in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Pfarr­feld­stra­ße von Unbe­kann­ten so stark beschä­digt, dass die­ser nicht mehr nutz­bar ist. Die Türe des Auf­zugs wur­de so hef­tig ein­ge­tre­ten, dass die­se teil­wei­se aus der Wand geris­sen wur­de. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf min­de­stens 15.000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Wer fuhr den Hon­da an?

BAM­BERG. Am Sil­ve­ster­tag wur­de zwi­schen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr ein in der Bug­er Stra­ße abge­stell­ter sil­ber­ner Hon­da ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den am lin­ken Rad­ka­sten und der Fel­ge in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Mit Dro­gen am Steu­er unterwegs

BAM­BERG. Mon­tag­abend gegen 20:30 Uhr wur­de ein 29-Jäh­ri­ger in der Pfarr­feld­stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei wur­den bei ihm dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen von der Poli­zei­strei­fe wahr­ge­nom­men. Ein Test wies dar­auf hin, dass er Mari­hua­na kon­su­miert hat­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm des­halb unterbunden.

Die Fäu­ste flogen

BAM­BERG. Diens­tag­früh gegen 1:30 Uhr ver­stän­di­ge eine Zeu­gin die Poli­zei Bam­berg, weil sie in der Pödel­dor­fer Stra­ße beob­ach­ten konn­te, wie zwei Män­ner auf­ein­an­der los gin­gen und sich gegen­sei­tig schlu­gen. Die ein­tref­fen­den Strei­fen­wa­gen konn­ten dort einen 26-Jäh­ri­gen mit einem blau­en Auge und feh­len­dem Schnei­de­zahn antref­fen, ein 25-Jäh­ri­ger hin­ge­gen war nach sei­ner Aus­sa­ge unver­letzt, hat­te aber 2,04 Pro­mil­le. Der Streit konn­te vor Ort geschlich­tet wer­den. Nach Auf­nah­me der Kör­per­ver­let­zun­gen wur­den die Streit­häh­ne nach Hau­se geschickt.

Alt­me­tall aus Con­tai­ner entwendet

BAM­BERG. Diens­tag­früh gegen 4:00 Uhr wur­de im Ein­gangs­be­reich einer Apo­the­ke in der Dr.-von-Schmitt-Straße ein 33-Jäh­ri­ger ange­trof­fen und von der Poli­zei­strei­fe einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten diver­se Fahr­rad­tei­le im Wert von ca. 5 Euro bei ihm gefun­den wer­den, die er angeb­lich vom Sperr­müll hat­te. Aller­dings konn­te schnell ermit­telt wer­den, dass er die­se aus einem Alt­me­tall­con­tai­ner einer Fir­ma ent­wen­det hatte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Scha­den von ca. 200 Euro rich­te­te am Mon­tag­nach­mit­tag ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer am Gar­ten­zaun eines Anwe­sens im Wachol­der­weg an. Offen­sicht­lich stieß der Fahr­zeug­füh­rer gegen ein Zau­nele­ment, so dass die­ses aus der Ver­an­ke­rung geris­sen und in den Innen­be­reich des Gar­tens gescho­ben wur­de. Ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men ent­fern­te sich der Schadensverursacher.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

STRUL­LEN­DORF. Am Mon­tag­abend geriet ein E Scoo­ter-Fah­rer in der Lin­den­al­lee in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le. Bei der Über­prü­fung des 19-Jäh­ri­gen bemerk­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test zeig­te ein posi­ti­ves Ergeb­nis. Bei der Befra­gung gab der Mann auch zu, in der Sil­ve­ster­nacht Mari­hua­na kon­su­miert zu haben. Die Wei­ter­fahrt wur­de sofort unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt. Der 19-Jäh­ri­ge wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit angezeigt.

Ver­miss­ten­fahn­dung der Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

BAYREUTH/COBURG. Seit 02.01.2023 wird der 31-jäh­ri­ge Juli­an Haas aus Bay­reuth ver­misst. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt bit­tet um Mit­hil­fe durch die Bevölkerung.

Juli­an Haas ver­ließ am 02.01.2023 gegen 08:30 Uhr sei­ne Unter­kunft in Bay­reuth in einem psy­chi­schen Aus­nah­me­zu­stand und kehr­te bis­lang nicht in die Ein­rich­tung zurück. Hin­wei­se erga­ben, dass sich der Ver­miss­te auch im Bereich Coburg auf­hal­ten könnte.

Juli­an Haas wird wie folgt beschrieben:

ca. 178 cm groß, nor­ma­le Sta­tur, brau­ne kur­ze Haa­re, beklei­det mit einer schwar­zen Jog­ging­ho­se und einem schwar­zen Ober­teil, klei­ne Tat­toos an den Händen

Hin­wei­se zum Auf­ent­halt des Ver­miss­ten nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 oder jede ande­re Poli­zei­dienst­stel­le entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Streit­berg. Am Mon­tag­vor­mit­tag kam es aus bis­her nicht nach­voll­zieh­ba­ren Grün­den in einer Woh­nung am Dorf­platz zu einem Gewalt­de­likt mit einer leicht­ver­letz­ten Person.

Am Mor­gen gegen 10 Uhr früh­stück­ten zwei 28- und 38-jäh­ri­ge Män­ner noch gemein­sam in einer Woh­nung. Der Jün­ge­re ver­ließ nach kur­zer Zeit den Raum. Als er wenig spä­ter wie­der zurück­kehr­te, trat er unver­mit­telt die Ein­gangs­tür ein und ging auf den Älte­ren los. Mit einer Tas­se schlug der Reni­ten­te auf den Kopf des Opfers, so dass die­se zer­brach. Wei­ter­hin füg­te der Jün­ge­re mitt­ler­wei­le mit einer Sche­re bewaff­net dem ahnungs­lo­sen Opfer ober­fläch­li­che Ver­let­zun­gen an den Armen zu.

Nach kur­zer Zeit ließ er von den Leicht­ver­letz­ten ab und ver­stän­dig­te von selbst über Not­ruf die Poli­zei. Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te ließ sich der Mann wider­stands­los fest­neh­men. Da der Pei­ni­ger sich in einer psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on befand, wur­de er in ein Bezirks­kran­ken­haus ein­ge­wie­sen. Gegen ihn wur­de Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Sach­be­schä­di­gung erstat­tet. Das Motiv des Täters wird Gegen­stand der wei­te­ren poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen sein.

Göß­wein­stein. Im Bereich Hüh­ner­loh führ­te am Mon­tag­nach­mit­tag ein 22-jäh­ri­ger Mann allein in sei­nem Wald Baum­fäll­ar­bei­ten durch. Als er einen Baum umfäll­te, leg­te sich die­ser auf einem in unmit­tel­ba­rer Nähe befind­li­chen wei­te­ren Baum. Dar­auf­hin woll­te der Mann den ande­ren Baum auf Bauch­hö­he umsä­gen. Als er zir­ka die Hälf­te des Stam­mes durch­sägt hat­te, platz­te die­ser auf und schnalz­te gegen den Kopf des Man­nes. Glück­li­cher­wei­se trug der Mann noch einen Helm, der ver­mut­lich schlim­me­re Ver­let­zun­gen ver­hin­der­te. Sicht­lich vom Schlag benom­men konn­te er noch nach Hau­se lau­fen und die Ret­tungs­leit­stel­le infor­mie­ren. Nach not­ärzt­li­cher Ver­sor­gung vor Ort wur­de der Mann mit mit­tel­schwe­ren Kopf­ver­let­zun­gen per Ret­tungs­hub­schrau­ber in das Kli­ni­kum Bay­reuth zur wei­te­ren Behand­lung verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -