Nach zwei Jah­ren Pau­se end­lich wie­der Fuß­ball in der Hal­le. Im Kreis 1 Bamberg/​Bayreuth/​Kulmbach ist das Inter­es­se über­schau­bar. Bis­her fan­den in der Vor­run­de zur Hal­len­kreis­mei­ster­schaft zwei Tur­nie­re statt. Ein Drit­tes folgt mit dem Bären-Cup am Drei­kö­nigs­tag ab 14:30 Uhr in Bind­lach. Vier Mann­schaf­ten qua­li­fi­zie­ren sich hier­für für das Final­tur­nier am 08. Janu­ar 2023 in der Gesamt­schu­le Hollfeld. Favo­rit dürf­te der Bezirks­li­ga­spit­zen­rei­ten VfR Kat­schen­reuth sein. Mit dem 1. FC Creu­ßen und dem Unis­port­ver­ein Bay­reuth spie­len Fut­sal­er­b­or­te Mann­schaf­ten mit, denen man den Weg ins Fina­le am Ehe­sten zutraut. Mit am Start in Bind­lach sind der Gast­ge­ber TSV Bind­lach, SV Rams­en­thal und die Hoff­nung aus dem Kulm­ba­cher-Spiel­kreis hält der SV Hutsch­dorf. (Spiel­plan HKM Bind­lach her­un­ter­la­den, PDF, 500KB).

Bereits für das Fina­le in Hollfeld qua­li­fi­ziert haben sich aus der Vor­run­de aus Ste­gau­rach der Bay­ern­li­gist DJK Don Bos­co Bam­berg, aus der Bezirks­li­ga-West der 1.FC Ober­haid, der Bam­ber­ger-Kreis­li­gist SV Wals­dorf und die jun­gen Wil­den der TSG 2005 Bam­berg (A‑Klasse). Hin­zu­kom­men aus dem Hollfel­der-Tur­nier die SG1 TSV Harsdorf/​SV Lan­zen­dorf (Kreis­klas­se), der Lokal­ma­ta­dor ASV Hollfeld, TSV Wirsberg und der Bay­reu­ther-Kreis­li­gist ASV Oberpreuschwitz.

Aus Bind­lach kom­men noch ein­mal vier Mann­schaf­ten hin­zu. So wer­den 12 Teams in drei Grup­pen ab 11:00 Uhr um den Kreisti­tel des Hal­len­fuß­ball 2023 ihr Glück ver­su­chen. Spiel­zeit ist jeweils 12 Minu­ten und es wird nach den gül­ti­gen Fut­sal­re­geln gespielt. Aus den drei Grup­pen gehen die ersten Bei­den und die zwei besten Drit­ten der Grup­pen anschlie­ßend im K.o.-System ins Vier­tel­fi­na­le. Das End­spiel wird gegen 17:45 Uhr sein. Davor wird noch um Platz Drei und Vier der Sie­ger ermit­telt, denn die drei besten Mann­schaf­ten aus dem Kreis wer­den am 22. Janu­ar 2023 dann an der Bezirks­mei­ster­schaft teil­neh­men. (Spiel­plan Kreis­fi­na­le in Hollfeld, PDF, 300KB)

Jede teil­neh­men­de Mann­schaf­ten erhält von „Kulm­ba­cher“ 2 Bier­prä­sen­te-Kar­tons. Dem Sie­ger winkt ein Holz­fass-Wan­der-Pokal. Dazu gibt es für Platz eins 15 Tri­nings­tops der Mar­ke adi­das und für Platz zwei 15 T‑Shirts der Mar­ke adidas.

Zudem bekommt der Sie­ger 250 Euro von Lot­to-Bay­ern und den Wan­der­po­kal des HKM 2023.