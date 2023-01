AUF DIE PLÄT­ZE, FER­TIG, WAHL­KAMPF LOS!

ERLAN­GEN/ER­LAN­GEN-HÖCHSTADT – Bei der Listen­auf­stel­lungs­ver­an­stal­tung der SPD-Mit­tel­fran­ken zur Land­tags- und Bezirks­tags­wahl im Okto­ber 2023 ging es im Nürn­ber­ger Karl-Brö­ger Zen­trum noch kurz vor Weih­nach­ten span­nend zu. Am Ende konn­ten die Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber aus Erlan­gen und dem Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt gute Listen­plät­ze erreichen.

Jeweils auf Platz 5 wur­den der Land­tags­kan­di­dat aus Erlan­gen, Dr. Phil­ipp Dees, und der Bezirks­tags­kan­di­dat aus Erlan­gen-Höchstadt, Chri­sti­an Pech, platz­iert. Direkt im Anschluss auf der Bezirks­li­ste wur­de die Erlan­ge­rin Sophia Wald­mann auf Platz 6 gewählt. Clau­dia Bel­zer aus Erlan­gen Höchstadt hat den Listen­platz 10 der Land­tags­li­ste erhal­ten, die ins­ge­samt 24 Listen­plät­ze für mit­tel­frän­ki­sche Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten umfasst.

„Mit unse­ren Plät­zen haben wir gute Chan­cen, in den Land­tag und Bezirks­tag gewählt zu wer­den. Durch einen guten Wahl­kampf in Stadt und Land­kreis müs­sen wir auch für ein gutes Abschnei­den der SPD wer­ben“, so Dees und Pech.