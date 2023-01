Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Bren­nen­der Altkleidercontainer

Wei­sen­dorf – Am 01.01.2023 gegen 23:35 Uhr wur­de in der Ger­bers­lei­te Höhe Haus­num­mer 3 ein bren­nen­der Alt­klei­der­con­tai­ner mit­ge­teilt. Der Con­tai­ner muss­te durch die Feu­er­wehr geöff­net wer­den, der Inhalt wur­de durch das Feu­er unbrauch­bar. Als Ursa­che kommt Syl­ve­ster­feu­er­werk in Fra­ge. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach ist auf der Suche nach den bis­her unbe­kann­ten Ver­ur­sa­chern und nimmt Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09132/78090 entgegen.

Beschä­dig­te Fußgängerampel

Her­zo­gen­au­rach – Der Hand­drücker der Fuß­gän­ger­am­pel über die Rudolf-Dass­ler-Str. gegen­über des S.-Oliver-Outlets wur­de ver­mut­lich in der Syl­ve­ster­nacht durch unbe­kannt beschä­digt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Hund beißt Polizisten

Höchstadt: Bereits am 31.12.2022 gegen 10.00 Uhr, wur­de ein jun­ger schwar­zer Hund gemel­det, der zwi­schen Kleb­heim und Buch auf der Stra­ße her­um­lief. Mit­tels einer Hals­schlin­ge woll­ten der Mit­tei­ler und ein Poli­zei­be­am­ter den Hund auf der Brücke über der A3 fixie­ren, was jedoch nicht gelang. Der Hund griff dar­auf­hin unver­mit­telt den Poli­zei­be­am­ten an und biss die­sen mehr­fach in den Arm. Durch einen her­bei­ge­zo­ge­nen Hun­de­füh­rer konn­te der Hund dann ein­ge­fan­gen werden.

Er wur­de ins Tier­heim Erlan­gen ver­bracht, da er kein Hals­band trug und der ein­ge­pflanz­te Chip nicht regi­striert war. Der Poli­zist muss­te zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Die Hun­de­be­sit­zer wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Im Stra­ßen­gra­ben gelandet

Adels­dorf: Ein 19jähriger befuhr mit sei­nem Pkw die Kreis­stra­ße ERH 16 von Adels­dorf kom­mend Rich­tung Staatstra­ße 2254. In einer leich­ten Links­kur­ve kam er nach rechts ins Ban­kett und wur­de anschlie­ßend quer über die Fahr­bahn nach links in den Stra­ßen­gra­ben geschleu­dert, wo sich der Pkw über­schlug und anschl. auf den Rädern im Gra­ben zum Ste­hen kam. Der Fah­rer und sei­ne bei­den 14 und 18 jäh­ri­gen Mit­fah­re­rin­nen wur­den leicht ver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1500 Euro.