Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sach­be­schä­di­gun­gen neben Gelän­de der Skaterbahn

GROSS­HEI­RATH, LKR. COBURG. Einen Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro ver­ur­sach­ten Unbe­kann­te in der Sil­ve­ster­nacht in Großheirath.

In der Zeit von Sams­tag, 20 Uhr, bis Sonn­tag, 10 Uhr, beschä­dig­ten Van­da­len an der Ska­ter­bahn auf dem Fuß­weg hin­ter der Schu­le und dem Rat­haus zwei Steh­lam­pen sowie ein Zaun­feld. Die unbe­kann­ten hat­ten dort offen­sicht­lich den Jah­res­wech­sel gefei­ert und deut­lich über die Strän­ge geschlagen.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung und erbit­tet hier­zu unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Meh­re­re Motor­sä­gen von Pri­vat­grund­stück entwendet

EBERS­DORF. B. COBURG, FROHN­LACH, LKR. COBURG. Von einem Anwe­sen im Ebers­dor­fer Gemein­de­teil Frohn­lach ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Nacht zum Sonn­tag meh­re­re Moto­sä­gen samt Zubehör.

In der Zeit von Sonn­tag, 1Uhr, bis Sonn­tag 8 Uhr, ver­schaff­ten sich der oder die Unbe­kann­ten Zutritt zu einer an das Wohn­haus angren­zen­den Scheu­ne in der Stra­ße „Hin­term Rat­haus“ und ent­wen­de­ten dar­aus das Holz­fäl­le­re­quip­ment im Wert von min­de­sten 2.200 Euro. Neben vier Ket­ten­sä­gen nah­men die Lang­fin­ger noch neun Säge­ket­ten mit und flüch­te­ten unerkannt.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Dieb­stahls und Haus­frie­dens­bruch. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se nimmt auch hier die Cobur­ger Poli­zei unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahr­zeug­tü­ren zerkratzt

Kro­nach – Im Tat­zeit­raum vom 30.12.2022, 18.00 Uhr bis 01.01.23, 13.45 Uhr park­te ein Geschä­dig­ter sei­nen brau­nen Mer­ce­des auf der Schütt in Kro­nach, in der Nähe einer dor­ti­gen Apo­the­ke. In die­ser Zeit zer­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter bei­de Türen an der Fah­rer­sei­te des PKW. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Außen­spie­gel abgetreten

Kro­nach – Von Sams­tag, 19.00 Uhr bis Son­tag, 12.00 Uhr trat ein bis dato nicht bekann­ter Täter an einem BMW, wel­cher im Bereich der Kreuz­berg­stra­ße geparkt war, den rech­ten Außen­spie­gel kom­plett weg. Auch der lin­ke Außen­spie­gel wur­de beschä­dig­te, befand sich aller­dings noch am Fahr­zeug. Der Scha­den, wel­cher ent­stan­den ist, betragt ca. 200 Euro.

Müll­ton­ne brannte

Kro­nach – Ein unbe­kann­ter Täter setz­te am Sonn­tag, gegen 07.10 Uhr eine Papier­ton­ne in der Frie­se­ner Stra­ße in Kro­nach in Brand. Durch eine auf­merk­sa­me Zeu­gin wur­de der Brand fest­ge­stellt und sogleich eigen­stän­dig gelöscht. Der ent­stan­de­ne Scha­den beträgt in etwa 500 Euro. Zeu­gen der Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.

Streit endet im Krankenhaus

KÜPS, LKR. KRO­NACH. In den frü­hen Sonn­tag­mor­gen­stun­den gip­fel­te der Streit zwei­er Män­ner in einer hand­fe­sten kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, bei der ein Betei­lig­ter eine Kie­fer­frak­tur davon­trug. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt nun gegen den Kontrahenten.

Am Sonn­tag­mor­gen gegen 3.30 Uhr geriet ein 53-Jäh­ri­ger mit einem 51-Jäh­ri­gen in Streit. Bei­de befan­den sich in der Woh­nung des 53-Jäh­ri­gen und waren deut­lich alko­ho­li­siert. Im Ver­lauf eska­lier­te die Aus­ein­an­der­set­zung: Der Älte­re soll den Jün­ge­ren zu Boden geschla­gen und ihm durch Trit­te unter ande­rem einen Kie­fer­bruch zuge­fügt haben. Alar­mier­te Ret­tungs­kräf­te brach­ten den Ver­letz­ten in ein Kran­ken­haus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat nun die Ermitt­lun­gen übernommen.