Im Mai 2022 wur­de eine zunächst ver­miss­te 28-jäh­ri­ge Frau aus Bad Rodach tot auf­ge­fun­den. Im Lau­fe von umfang­rei­chen Such­maß­nah­men war die Lei­che der Ver­miss­ten in einem Wald­stück in der Nähe des Wolf­gang­sees gefun­den wor­den. Gerichts­me­di­zi­ner stell­ten fest, dass die Frau durch Gewalt­ein­wir­kun­gen zu Tode kam. Auf­grund des drin­gen­den Tat­ver­dachts wur­de wenig spä­ter ein 29-jäh­ri­ger pol­ni­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger in Unter­su­chungs­haft genommen.

Die Ermitt­lun­gen sind nun abge­schlos­sen. Die Staats­an­walt­schaft hat Ankla­ge zum Schwur­ge­richt beim Land­ge­richt Coburg gegen den Tat­ver­däch­ti­gen erho­ben. Sie geht von einem vor­sätz­li­chen Tötungs­de­likt aus.