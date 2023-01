Nach­dem uns das „böse C“ unse­ren letz­ten Ter­min ver­ha­gelt hat, holen wir unse­ren Work­shop „GOS­PEL VOICES REL­OA­DED 2.0“ jetzt nach und laden alle Inter­es­sier­ten herz­lichst ein.

Unser neu­er Chor­lei­ter Wolf­gang Ismai­er wird mit uns eini­ge Stücke erar­bei­ten und so allen einen Ein­druck vom Sin­gen in einem Chor vermitteln.

Der Spaß kommt dabei ganz sicher nicht zu kurz.

Der neue Ter­min für unse­ren Work­shop ist am 21.01.2023 von 14:00 bis 18:00 Uhr und fin­det im Saal des Pfarr­hei­mes in der Katho­li­schen Kir­che St. Josef in Bai­ers­dorf, Forch­hei­mer Stra­ße 25 statt.

Der Unko­sten­bei­trag beträgt 5.- Euro und für‘s leib­li­che Wohl ist gesorgt.

Also lasst Euch dar­auf ein und mel­det Euch schnell an unter:

workshop@​gospel-​voices.​de

oder Tel. 091332625

Wir freu­en uns schon auf Euch!

Wei­te­re Info unter https://​www​.gos​pel​-voices​.de