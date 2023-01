Am Kreuz­al­tar der Basi­li­ka zur Hei­lig­sten Drei­fal­tig­keit Göß­wein­stein erin­nert ein Foto an den ver­stor­be­nen Papst em. Bene­dikt XVI. Davor flackert eine Ker­ze. Ein vio­let­tes Tuch ist um das Foto dra­piert. Die vio­let­te Far­be steht für den Über­gang und die Ver­wand­lung. Hier besteht für Gläu­bi­ge die Mög­lich­keit des Geden­kens und des stil­len Gebets.

„Die Pfarr- und Wall­fahrts­kir­che zur Hei­lig­sten Drei­fal­tig­keit Göß­wein­stein trägt den Ehren­ti­tel „Päpst­li­che Basi­li­ka“. Hier­durch besteht eine beson­de­re Bezie­hung zum Bischof von Rom, dem Papst. Des­halb zier­te auch das Wap­pen von Papst Bene­dikt XVI. wäh­rend sei­ner Amts­zeit das Ein­gangs­por­tal der Basi­li­ka. Auch auf­grund die­ser beson­de­ren Ver­bin­dung, die auch zum ver­stor­be­nen Papst Bene­dikt XVI. bestand, wol­len wir sei­ner in einem Got­tes­dienst fei­er­lich geden­ken“, lud Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur bereits beim Jah­res­schluss­got­tes­dienst die Got­tes­dienst­teil­neh­mer ein.

Der Gedenk­got­tes­dienst fin­det am Mitt­woch, 4. Febru­ar, um 18 Uhr, in der Basi­li­ka Göß­wein­stein statt. Hier­zu ergeht nun herz­li­che Ein­la­dung an alle, die des ver­stor­be­nen Pap­stes Bene­dikt XVI. geden­ken und für ihn beten wollen.