Die Stadt Coburg sucht Erin­ne­run­gen der Bür­ge­rin­nen und Bürger

Das belieb­te Lese­buch zum Digi­ta­len Stadt­ge­dächt­nis der Stadt Coburg geht in die näch­ste Run­de. Für die elf­te Aus­ga­be bit­tet die Stadt Coburg um Geschich­ten, Anek­do­ten und Erin­ne­run­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger rund um das The­ma „Kunst in Coburg“.

Dem Auf­ruf zur Ein­sen­dung kön­nen alle Coburger*innen und ehe­ma­li­ge Vestestädter*innen fol­gen, die eine Geschich­te tei­len möch­ten. Das kön­nen wit­zi­ge, kurio­se oder denk­wür­di­ge Anek­do­ten mit oder zu einem der vie­len Denk­mä­ler, Sta­tu­en und Brun­nen der Stadt, Erin­ne­run­gen und Ereig­nis­se an und mit Gemäl­den oder Aus­stel­lung sein. Die Geschich­ten kön­nen ab sofort an kulturabteilung@​coburg.​de gesen­det werden.

Soll­te es schwer­fal­len, die Erin­ne­run­gen selbst schrift­lich fest­zu­hal­ten, bie­tet die Kul­tur­ab­tei­lung an, nach vor­he­ri­ger tele­fo­ni­scher Abspra­che unter 09561/ 89–3402, nach einem kur­zen Inter­view die­se Auf­ga­be zu übernehmen.

Das Digi­ta­le Stadt­ge­dächt­nis ist ein Pro­jekt der Stadt Coburg. Ziel der Samm­lung von Erin­ne­run­gen und münd­li­chen Über­lie­fe­run­gen ist es, die Stadt­ge­schich­te um per­sön­li­che Per­spek­ti­ven zu erwei­tern und mit der Ver­schrift­li­chung zu sichern. Die Erin­ne­run­gen wer­den ergänzt um klei­ne und gro­ße Hin­ter­grün­de zu histo­ri­schen Gescheh­nis­sen. Mit jeder Aus­ga­be wid­met sich das Stadt­ge­dächt­nis einem neu­en The­men­ge­biet. Stück für Stück erwei­tert sich ein leb­haf­tes Bild der Stadt­ge­schich­te. Etwa alle zwei Jah­re erscheint eine neue Druck­aus­ga­be, die kosten­frei an vie­len Stel­len der Stadt und in der Ver­wal­tung aus­liegt. Geschich­ten kön­nen das gan­ze Jahr über unter www​.stadt​ge​schich​te​-coburg​.de/​m​i​t​m​a​c​h​en/ zu jeg­li­chen Ereig­nis­sen in der Stadt Coburg ein­ge­tra­gen wer­den. Alle bis­he­ri­gen Aus­ga­ben kön­nen auf der Inter­net­sei­te eben­so kosten­frei bestellt werden.

Die Stadt Coburg freut sich auf Ihre Geschichten.