„Zutiefst dank­bar für sein Lebens­werk“ Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor Weih­bi­schof Her­wig Gössl und Erz­bi­schof eme­ri­tus Lud­wig Schick zum Tod des eme­ri­tier­ten Pap­stes Bene­dikt XVI.

Nach dem Tod von Bene­dikt XVI. zei­gen sich Bam­bergs Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor und Weih­bi­schof Her­wig Gössl sowie Erz­bi­schof em. Lud­wig Schick tief getrof­fen, aber auch von Dank­bar­keit erfüllt. „Mit den Gläu­bi­gen in der gan­zen Welt neh­men wir Anteil am Tod des Hei­li­gen Vaters, der von 2005 bis 2013 die Welt­kir­che gelei­tet hat, vol­ler Trau­er, aber auch voll Dank­bar­keit für das Wir­ken die­ses gro­ßen Theo­lo­gen und guten Hir­ten. Möge der Herr, dem der Ver­stor­be­ne so hin­ge­bungs­voll und treu gedient hat, ihm nun die Erfül­lung sei­ner Hoff­nung schen­ken: das ewi­ge Leben in Got­tes Reich“, sag­te Gössl.