Im Dezem­ber ver­an­stal­te­te der Baur SV wie­der den belieb­ten Ten­nis-Inten­siv­kurs für Sport­be­gei­ster­te. Unter dem Mot­to „fit in das neue Jahr“ führ­te Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky nach den Weih­nachts­ta­gen durch ein struk­tu­rier­tes Pro­gramm, das sich am Xpress-Kon­zept des inter­na­tio­na­len Ten­nis­ver­ban­des ori­en­tiert. Dabei wer­den die Grund­la­gen des Sports in kur­zer Zeit ver­mit­telt. So absol­vier­ten die sie­ben Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer vier Ein­hei­ten zu den The­men Grund­schlä­ge, Spiel im Groß­feld, Vol­ley und Schmet­ter­ball sowie Doppel.

„Die Kur­se, die wir im ver­gan­ge­nen Jahr regel­mä­ßig ange­bo­ten haben, haben sich bewährt, weil sie für die Ziel­grup­pe sport­be­gei­ster­ter Neu- oder Wie­der­ein­stei­ger einen nach­voll­zieh­ba­ren und spiel­ori­en­tier­ten Ein­blick in den Ten­nis­sport bie­ten. Wir hof­fen des­halb, mit unse­rem Kon­zept vie­le Men­schen vom Ten­nis­sport über­zeu­gen zu kön­nen. Schließ­lich ist ein gro­ßes Allein­stel­lungs­merk­mal der Sport­art, dass Ten­nis auch erst im fort­ge­schrit­te­nen Alter erlernt und aus­ge­übt wer­den kann.“, beschreibt Ten­nis­trai­ner Ste­fan Kor­nitz­ky die Idee hin­ter den Kur­sen beim Baur SV.

Nach dem Kurs beka­men die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer die Mög­lich­keit, an einer der regel­mä­ßi­gen Trai­nings­grup­pen für erwach­se­ne Ten­nis-Ein­stei­ger, die der Baur SV anbie­tet, teil­zu­neh­men, um ihre neu­er­lang­ten Kennt­nis­se zu vertiefen.

Ste­fan Kornitzky