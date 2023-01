Schon wie­der Neu­jahr. Eigent­lich Zeit für einen Rück­blick, neue Plä­ne, gute Vor­sät­ze und eine neue Hoffnung.

Lei­der war das letz­te Jahr wie­der kein ein­fa­ches. Von den Gol­de­nen Zwan­zi­gern ist bis­lang jeden­falls nichts zu spüren.

Gera­de erst haben wir die Coro­na-Pan­de­mie in Bay­ern ganz gut über­stan­den und neue Lebens­freu­de zurück­ge­won­nen. Dann kam die­ser furcht­ba­re Krieg. Und wie­der eine epo­cha­le Her­aus­for­de­rung für uns alle.

Ich bin sehr dank­bar, wie wir bis­lang die­se Kri­se gemei­stert haben. Die Bay­ern haben ihr mensch­li­ches Gesicht gezeigt. Bay­ern hat Herz.

Wir haben mehr Men­schen aus der Ukrai­ne auf­ge­nom­men als bei­spiels­wei­se Frank­reich. Ein herz­li­ches Dan­ke an alle, die dabei mit­ge­hol­fen haben!

Aber auch wir haben Sor­gen. Die wirt­schaft­li­chen und sozia­len Fol­gen des Krie­ges errei­chen gro­ße Tei­le unse­rer Gesell­schaft. Vie­le Men­schen machen sich zu Recht Gedan­ken über war­me Woh­nun­gen, bezahl­ba­res Essen und ihre per­sön­li­che Zukunft.

Und neben die­sen aktu­el­len Kri­sen blei­ben die gro­ßen lang­fri­sti­gen Her­aus­for­de­run­gen der Zeit: Der Kli­ma­wan­del – letz­tes Jahr war das wärm­ste Jahr seit Beginn der Wet­ter­auf­zeich­nun­gen – und die fort­schrei­ten­de Digi­ta­li­sie­rung der Welt.

Und es gibt auch Men­schen bei uns, die den Wert von Frei­heit und Demo­kra­tie grund­sätz­lich infra­ge stel­len. Gera­de wur­de ein Netz­werk von Reichs­bür­gern mit Umsturz­plä­nen auf­ge­deckt. Die­se Angrif­fe müs­sen wir ernst neh­men und uns dage­gen wehren.

Man könn­te mei­nen: alles trost- und hoffnungslos?

Nein, natür­lich nicht. Wir haben Coro­na bewäl­tigt und genau­so wer­den wir auch durch die ande­ren Kri­sen kom­men. Ich bin Opti­mist – und das nicht grund­los oder naiv. Denn wir haben einen Plan sowohl für die aktu­el­le Kri­se als auch für die Zukunft in Bayern.

Bay­ern ist bes­ser auf­ge­stellt als die mei­sten Regio­nen der Welt.

Natür­lich ist Bay­ern nicht per­fekt, aber sehr stark. Wir sind das wirt­schaft­lich lei­stungs­fä­hig­ste Land in Deutsch­land, wir haben die mei­sten Indu­strie­ar­beits­plät­ze, ein star­kes Hand­werk, moder­ne Start-Ups und vie­le flei­ßi­ge Men­schen, die in Bay­ern arbeiten.

Bay­ern ist das sicher­ste Bun­des­land in Deutsch­land. Nach den jüng­sten Sta­ti­sti­ken haben wir dank unse­rer tol­len Poli­zei die nied­rig­ste Kri­mi­na­li­täts­ra­te seit 44 Jahren.

Bay­ern ist ein sehr sozia­les Land. Wir haben Lei­stun­gen, die kein ande­res Bun­des­land vor­wei­sen kann. Mit unse­rem Fami­li­en­geld und dem Lan­des­pfle­ge­geld zei­gen wir unser sozia­les Gesicht.

Wir inve­stie­ren jedes Jahr für eine erst­klas­si­ge Bil­dung unse­rer Kin­der. Und wir wer­den dabei noch viel mehr machen. Denn für mich hat die Zukunft unse­rer Kin­der und Jugend­li­chen höch­ste Priorität.

Daher klot­zen wir auch bei For­schung und Tech­no­lo­gie: ob künst­li­che Intel­li­genz, Super­com­pu­ter, Luft- und Raum­fahrt oder Medi­zin­tech­nik. Damit sind wir ein inter­na­tio­nal hoch gefrag­ter Stand­ort der Zukunft.

Auch bei der Ener­gie­wen­de kom­men wir gut vor­an. Natür­lich müs­sen wir zule­gen, aber schon jetzt sind wir deutsch­land­weit beim Aus­bau der Erneu­er­ba­ren Ener­gien ganz vor­ne mit dabei. Wir tun alles, um Bay­ern in der Zukunft unab­hän­gi­ger zu machen.

Trotz die­ser Zukunfts­of­fen­heit und Moder­ni­tät schüt­zen wir gleich­zei­tig unse­re wun­der­ba­re baye­ri­sche Natur und bewah­ren unse­re Traditionen.

Das ist das Beson­de­re an Bay­ern: High­tech und Hei­mat – bei­des geht bei uns zusammen.

Außer­dem sind wir ein Land der Frei­heit. Bei uns gilt das Mot­to „leben und leben las­sen“. Jeder soll nach sei­ner Façon glück­lich wer­den, wenn er den ande­ren dabei respek­tiert. Wir ste­hen für die Libe­ra­li­tas Bava­riae. Daher kom­men auch vie­le Men­schen zu uns nach Bay­ern. Eini­ge suchen Schutz – aber vie­le ein­fach ihr Glück. Denn bei uns lebt es sich eben gut.

Beson­ders schön ist in unse­rem Frei­staat der gesell­schaft­li­che Zusam­men­halt. Ich nen­ne es das Bay­ern-Gefühl. Egal ob hier gebo­ren, zuge­zo­gen oder mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund: Alle las­sen sich von die­sem Bay­ern-Gefühl anspornen.

Sei es bei Coro­na, sei es bei der Ukrai­ne-Hil­fe oder im All­tag – vie­le Men­schen küm­mern sich rüh­rend um die­je­ni­gen, denen es nicht so gut geht. Dafür ein ganz herz­li­ches Dankeschön!

Beson­de­rer Dank an alle, die immer hel­fen, wenn Not am Mann oder der Frau ist, an unse­re Ret­tungs­kräf­te, Poli­zei, Feu­er- und Bun­des­wehr, Medi­zi­ner und Pfle­ge­kräf­te. Ohne sie gin­ge gar nichts, gera­de auch in die­sen Tagen.

All das stimmt mich hoff­nungs­voll. Wir in Bay­ern packen das.

Natür­lich ist das alles nicht ein­fach: Zum einen stre­ben wir stän­dig nach Ver­än­de­run­gen, um unser Leben bes­ser zu machen. Zum ande­ren wol­len wir aber auch, dass alles bleibt wie es ist.

Die­ser Zwie­spalt bewegt uns oft. Doch das Leben ist stän­di­ge Ver­än­de­rung. Wenn wir dar­in Chan­cen sehen und die Gegen­wart best­mög­lich gestal­ten, kön­nen wir uns ganz sicher auf die Zukunft freuen.

Dan­ke, dass ich dabei für unser Land als Mini­ster­prä­si­dent die Ver­ant­wor­tung tra­gen darf. Es ist mir eine gro­ße Ehre und ich ver­spre­che Ihnen, mich mit mei­ner gan­zen Kraft auch wei­ter­hin für Bay­ern einzusetzen.

Im Namen der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung wün­sche ich Ihnen ein gutes neu­es Jahr und nur das Beste für Sie und Ihre Familien.

Möge die­ses neue Jahr ein fried­li­ches und ein gesun­des werden.

Hal­ten wir zusam­men und blei­ben wir zuversichtlich.

Gott schüt­ze Sie und unser schö­nes Bayernland!

Dr. Mar­kus Söder