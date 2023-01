Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen ereig­ne­te sich zwi­schen Gefrees und dem Orts­teil Korn­bach ein fol­gen­schwe­rer Ver­kehrs­un­fall. Ein 29-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Hof befuhr mit sei­nem Pkw die Stra­ße in Rich­tung Korn­bach. In einer Rechts­kur­ve ver­lor er die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug. Die­ses über­schlug sich und blieb auf dem Dach lie­gen. Der Fah­rer konn­te sich noch selbst­stän­dig aus dem Fahr­zeug befrei­en. Ein hin­zu­kom­men­der Ver­kehrs­teil­neh­mer alar­mier­te schließ­lich die Ret­tungs­kräf­te und die Poli­zei. Als Unfall­ur­sa­che dürf­te wohl die Alko­ho­li­sie­rung des Fah­rers eine nicht unbe­acht­li­che Rol­le spie­len. Die Beam­ten stell­ten vor Ort beim Fah­rer knapp 1,1 Pro­mil­le fest. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de zur wei­te­ren Abklä­rung in ein Kran­ken­haus ver­bracht. An dem Pkw ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war die Strecke zwi­schen Gefrees und Korn­bach kurz­zei­tig für den Ver­kehr gesperrt. Den Unfall­ver­ur­sa­cher erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen sei­ner Fahrt unter Alko­hol­ein­fluss. Wei­ter­hin wird der Fah­rer in näch­ster Zeit auf sei­nen Füh­rer­schein ver­zich­ten müs­sen. Die­ser wur­de gleich nach dem Unfall durch die Beam­ten sichergestellt.