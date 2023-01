Am Sil­ve­ster­abend, gegen 17.45 Uhr, konn­te von Anwoh­nern der Fort­her Haupt­stra­ße ein lau­ter Knall in der Nähe der Tank­stel­le vernommen

wer­den. Bei der Nach­schau wur­de fest­ge­stellt, dass ein Ver­tei­ler­ka­sten eines Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on Anbie­ters, durch einen Böl­ler erheb­lich beschä­digt wurde.

Hier­durch brach die Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on in die­sem Bereich zusam­men, sodass ein Teil der Anwoh­ner kei­ne Fern­seh- und Inter­net­ver­bin­dung mehr hat­te. Die

Poli­zei Erlan­gen-Land sucht in die­sem Zusam­men­hang Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Tätern geben kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.

09131/760514 zu melden