Seit lan­gem schon ist es Tra­di­ti­on, dass die Feu­er­wehr­ka­pel­le von Neu­ses am Sil­ve­ster­tag ein klei­nes Kon­zert für die Bewoh­ner des Pfle­ge­hei­mes St. Mar­tin in Eggols­heim spielt. Wäh­rend der Pan­de­mie muss­te man zwei Jah­re dar­auf ver­zich­ten. Umso schwung­vol­ler spiel­ten die Musi­ker unter Lei­tung von Heinz Han­na frän­ki­sche Marsch­lie­der und Böh­mi­sche Wal­zer in der Cafe­te­ria des Hei­mes. Die Freu­de strahl­te aus den Augen der dank­ba­ren Zuhörerschar.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Mund­art im Pfle­ge­heim St. Mar­tin in Eggols­heim Weih­nachts­lie­der – wo man die drei Stro­phen noch kennt Der Forch­hei­mer Mund­art­dich­ter Rein­hold Schmidt war Gast für eine advent­li­che Stunde… Oki­na­wa-Kara­te­ka fei­ern Weih­nach­ten in Eggols­heim Der gro­ße Weih­nachts-Prü­fungs-Lehr­gang der Oki­na­wa-Kara­te­ka war wie­der ein schö­nes Erleb­nis für alle Betei­lig­ten. Unter der Schirm­herr­schaft des Neuse­ser Ver­eins DJK…